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因應天兔颱風 中華郵政放寬並加速理賠受災戶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政因應天兔颱風來襲，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。本報資料照片
中華郵政因應天兔颱風來襲，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。本報資料照片

因應天兔颱風來襲，中華郵政公司表示，將提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，像是因颱風不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具證明文件，即可先行領取基本保額理賠款；受傷保戶可先申請日額型醫療給付，申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

中華郵政表示，天兔颱風來襲，將放寬並加速理賠，因颱風不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付，申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

中華郵政也說，自天兔颱風災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間；自此次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增的保單借款免息3個月。另外，保險單如有毀損，可免費補發。

中華郵政指出，自此次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。

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