鐘點移工拚年底上路 勞動部今舉行試辦單位說明會

有鐘點移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」預計年底上路，將提供身心障礙、重大傷病者或有就醫術後診斷、符合聘請家庭看護工資格、長照等級2至8級等家庭「臨短急」照顧需求。勞動部今舉行試辦單位申請說明會，線上、實體逾30家社福團體參與，發問踴躍。勞動部規畫首年北中南至少有3家試辦單位開辦。

勞動部表示，為回應民眾「臨短急」照顧需求，包括長輩「臨」時有狀況卻找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的「短」期需要照顧人力、家人手術或病後需要「急」性後期照顧等。

「多元陪伴照顧服務試辦計畫」規畫由成立5年以上具有服務實績的財團法人或公益社團法人擔任雇主，聘用本外籍陪伴照顧服務工作者，派遣到有身心障礙者或病患的家庭，協提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等陪伴照顧服務。

勞動部說，多元陪伴的服務對象包括身心障礙、重大傷病、有就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格等，家有身心障礙者或病患需要陪伴照顧的家庭，自費向試辦單位申請服務，再由試辦單位安排陪伴照顧服務人員，提供4小時以上彈性時數或全日24小時內（含10小時休息）的陪伴照顧服務。

依規定，申請試辦單位必須設置專業人員、建立督導及訓練制度，申請試辦時也需檢附專業服務管理團隊成員所具備醫護或照顧服務員管理經驗的證明文件，並由勞動部組成評選小組就申請單位組織公益性、績優事蹟、服務內容及費用標準、服務品質確保機制及外國籍陪伴照顧服務工作者聘僱管理、訓練及後援規畫等項目進行綜合評選。

有與會者擔心，勞動部要求試辦單位必須具辦外國人雙語翻譯與住宿管例能力，現在NPO可能一半以上都陣亡；也有與會者詢問工時問題。

勞動部官員說，部分事項例如移工宿舍及生活管理，可委任優質人力仲介公司協辦，但仲介須符合5年內評鑑A級或績優免評、無違反就業服務法及實際引進看護移工達二分之一總引進移工人數的資格條件。而多元陪伴計畫的移工適用勞基法84-1（俗稱責任制），雖不必遵循七休一，但至多只可連續工作12天，1天工時最高14小時，也必須有例假日。

勞動部表示，這次委託士林靈糧堂社會福利協會擔任專業輔導團體，除進行計畫追蹤督導服務，也會邀集社福、醫療、跨國勞動等領域專家學者，組成輔導團定期輔導試辦單位，透過第三方機制確保服務品質。

勞動部表示，歡迎服務實績的財團法人及公益社團法人申請多元陪伴照顧服務試辦計畫，試辦單位申請日期將於近期公告，勞動部在受理試辦計畫書後將進行評選，並核定試辦單位，首年將有北中南各一家開辦服務。相關資訊請上外國人勞動權益網（ https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home ）查詢，或電洽勞動部委託專業輔導團體士林靈糧堂02-77562580。