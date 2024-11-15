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男大生每天喝手搖飲…突倒地患病 營養師：糖尿病有年輕化趨勢

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師許瓊月在節目中分享，20歲的大學生每天喝手搖飲，因而罹患糖尿病。示意圖／ingimage
營養師許瓊月在節目中分享，20歲的大學生每天喝手搖飲，因而罹患糖尿病。示意圖／ingimage

無論男女老少都不容忽視「糖尿病」的危險。營養師許瓊月在節目中分享，一名20歲的體育專科生從高中時就愛吃炸雞、手搖飲，有次在學校突然「啪」的一聲暈倒，送到醫院才發現得了糖尿病。

營養師許瓊月在節目《震震有詞》中提到，一名20歲的大學生，從高中開始就是體保生，平時很喜歡吃炸雞、可樂、並且每天喝2杯手搖飲，爸媽都很擔心他，認為他要多吃一點青菜飲食應該均衡點，但他並不認為自已健康有問題，即使爸媽安排健檢也臨時脫逃，覺得不可能罹患這種「老人」病。

許瓊月表示，有次男大生在學校時，「啪」的一聲暈倒了，不得已的情況下送到醫院，檢查出血糖竟然高達一千多，才赫然驚覺自己雖然有在運動，還是體育生，卻還是得到了「糖尿病」。

許瓊月指出，吃美食絕對不是罪，因為美食可以緩解我們的身心，但美食帶來的風險需要格外注意，特別是小學生下課喜歡吃雞排、手搖飲，其實都會讓我們身體工廠「過度加工」，提升罹患糖尿病的風險，並且糖尿病有「年輕化」的趨勢，需要特別留意。

此外，關於糖尿病，衛生福利部國民健康署也在官網指出，糖尿病位居國人十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25,000名的速度持續增加，糖友們應定期接受治療與追蹤，並學習執行良好的生活型態，管理自己的血糖，是延緩並避免併發症產生的不二法門。

糖尿病

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