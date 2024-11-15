快訊

天兔接近台灣！高雄「這3里」持續性落石　下午停止上班課

沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

聽新聞
0:00 / 0:00

高麗菜超種 入秋以來2度「亮紫燈」 12月下旬恐崩盤

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農糧署指出，10月上旬起平地甘藍有集中種植情形，達警戒及超種範圍，其中10月中旬及11月上旬甘藍種植數量分別達679萬及648萬株，入秋以來二次亮紫燈。本報資料照片
農糧署指出，10月上旬起平地甘藍有集中種植情形，達警戒及超種範圍，其中10月中旬及11月上旬甘藍種植數量分別達679萬及648萬株，入秋以來二次亮紫燈。本報資料照片

一連遭受0922豪雨、山陀兒及康芮颱風影響，蔬菜產量減少價格走高，10月後氣候逐漸穩定且轉為冷涼，適合平地各類蔬菜生長，農民種植意願增加。據農業部農糧署敏感性蔬菜供育苗量預警系統資料，10月中旬及11月上旬甘藍超種亮紫燈，農糧署已透過簡訊、Line及官網等發布宣導，呼籲農民調整生產規畫，分批減種或轉作其它作物，避開甘藍產銷失衡風險。

農糧署說，受9月豪雨及連續颱風影響，國內蔬菜產區受損，供應減少，價格上漲。查台北果菜批發市場11月8日至14日的蔬菜平均日交易量為1159公噸，較去年同期1322公噸減少12.3％；平均每公斤交易價格52.1元，較去年同期38.3元上漲36.1％。

農糧署說，自10月山陀兒颱風過後，氣候逐漸穩定且轉為冷涼，適合蔬菜生長，加上蔬菜市場價格仍高與因颱風豪雨延後種植等因素，10月上旬起平地甘藍有集中種植情形，達警戒（紅色燈號540萬-600萬株）及超種（紫色燈號600萬株以上）範圍，其中10月中旬及11月上旬甘藍種植數量分別達679萬及648萬株，入秋以來二次亮紫燈，超過合理種植規模。

農糧署進一步說，以生育期60至70天推估，預估12月下旬以後進入盛產期，若氣候平順溫暖，恐有產銷失衡之虞，建議農民審慎評估種植風險，切勿追價搶種，維護合理收益。

山陀兒颱風 豪雨 農糧署

延伸閱讀

天兔颱風逼近 台東山海、南迴公路管制 4處點交管

高麗菜耕鋤不補助 11月上旬再亮超種紫燈

呂政璋接任台金聯董座 嘉檢辦青松掏空案通緝呂胞弟夫妻

生產過剩…高麗菜處紅燈與紫爆臨界 彰議員要求縣府因應

相關新聞

高麗菜超種 入秋以來2度「亮紫燈」 12月下旬恐崩盤

一連遭受0922豪雨、山陀兒及康芮颱風影響，蔬菜產量減少價格走高，10月後氣候逐漸穩定且轉為冷涼，適合平地各類蔬菜生長，...

空氣好髒亮紅燈 鄭明典曬1張圖看混濁的天空：地空有霾

今天中部以北空氣品質不佳，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出1張照片，圖中可看到藍天白雲，不過低層空氣灰濛濛，他表示，...

忙到只能超商果腹怕飲食不均衡？日營養師「定食4法則」教你健康吃

現代人生活忙碌，很多時候沒時間吃東西，可能會選擇到便利商店，簡單挑點東西果腹。但這樣吃久了，可能又會擔心營養不夠均衡。近來日本營養師尾形明莉就在媒體「日刊SPA！」分享，如何在挑選便利商店食物時，又能夠顧及營養。

天兔颱風逼近 屏東、台東縣大雨特報

天兔颱風及其外圍環流影響，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島、台東地區及屏東山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強...

天兔接近台灣！高雄這3里「持續性落石」下午停止上班課

天兔颱風逐步接近，高雄市政府今日早上9點將災害應變中心由昨晚擴大三級進駐提升為一級開設因應，根據中央氣象署最新預報，天兔...

因應天兔颱風 中華郵政放寬並加速理賠受災戶

因應天兔颱風來襲，中華郵政公司表示，將提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，像是因颱風不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。