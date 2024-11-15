高麗菜超種 入秋以來2度「亮紫燈」 12月下旬恐崩盤

一連遭受0922豪雨、山陀兒及康芮颱風影響，蔬菜產量減少價格走高，10月後氣候逐漸穩定且轉為冷涼，適合平地各類蔬菜生長，農民種植意願增加。據農業部農糧署敏感性蔬菜供育苗量預警系統資料，10月中旬及11月上旬甘藍超種亮紫燈，農糧署已透過簡訊、Line及官網等發布宣導，呼籲農民調整生產規畫，分批減種或轉作其它作物，避開甘藍產銷失衡風險。

農糧署說，受9月豪雨及連續颱風影響，國內蔬菜產區受損，供應減少，價格上漲。查台北果菜批發市場11月8日至14日的蔬菜平均日交易量為1159公噸，較去年同期1322公噸減少12.3％；平均每公斤交易價格52.1元，較去年同期38.3元上漲36.1％。

農糧署說，自10月山陀兒颱風過後，氣候逐漸穩定且轉為冷涼，適合蔬菜生長，加上蔬菜市場價格仍高與因颱風豪雨延後種植等因素，10月上旬起平地甘藍有集中種植情形，達警戒（紅色燈號540萬-600萬株）及超種（紫色燈號600萬株以上）範圍，其中10月中旬及11月上旬甘藍種植數量分別達679萬及648萬株，入秋以來二次亮紫燈，超過合理種植規模。

農糧署進一步說，以生育期60至70天推估，預估12月下旬以後進入盛產期，若氣候平順溫暖，恐有產銷失衡之虞，建議農民審慎評估種植風險，切勿追價搶種，維護合理收益。