限時3天！全家推出「鬆餅豬肉堡」DIY組合 網友大推：比麥當勞划算

麥當勞全新推出「厚鬆餅堡」系列早餐，開賣的前兩天店鋪皆大排長龍，不少民眾抱怨要排上至少兩小時才買得到。對此，全家也跟上這波風潮，推出蜂蜜鬆餅＋豬肉起司堡優惠組合，讓大家自己動手做。

全家在臉書粉專發布「限時三天」的優惠組合，從11月15日至17日止，經典蜂蜜鬆餅搭配豬肉起司堡優惠價只要59元，「買不到現在很夯的鬆餅堡嗎？網友DIY組合攻略登場，鄉民許願組合套餐價，大家的希望，全家為您實現。」

消息曝光後，許多人紛紛留言表示「全家實在太厲害了」、「看起來很好吃」、「比麥噹噹便宜10元，還多兩片鬆餅皮和兩片滿福堡皮」、「真油你的」、「今天吃了覺得不錯，鬆餅有兩組，另一組可以留著當下午茶吃」、「比麥當勞划算」。

也有網友大讚小編腦筋動得很快，完全跟上麥當勞這波風潮，「公司行銷團隊午餐再加兩顆蛋」、「還得是全家小編」、「小編很可以，老闆應該要加薪了」。

事實上早在麥當勞推出「厚鬆餅堡」的第一天，就有鄉民在PTT論壇分享自己的創意組合，「很愛這種鹹甜口味，而且總共只要70元，吃不到麥當勞的，可以自己做。」有網友建議全家應該要給原PO一點回饋，「笑死，全家應該送原PO優惠卷」、「很有創意耶！要發獎金給你吧。」