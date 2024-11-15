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流感疫苗打氣少50萬人 疾管署祭獎勵金催打「2族群」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
為提升公費流感疫苗打氣，疾管署對醫療院所祭出流感疫苗接種獎勵金，盼提升接種率。本報資料照片
為提升公費流感疫苗打氣，疾管署對醫療院所祭出流感疫苗接種獎勵金，盼提升接種率。本報資料照片

下個月恐怕迎來流感流行期，衛福部疾管署呼籲民眾接種疫苗，為提振流感疫苗打氣，疾管署首度推出流感疫苗獎勵措施。疾管署發言人羅一鈞表示，醫療院所除了原有的100元接種處置費外，會再給50元獎勵，如果達成接種率，將再有額外獎勵金。

研究顯示，醫事人員的態度與鼓勵是民眾接種流感疫苗關鍵因素，疾管署實施「113年提升長者及幼兒公費流感疫苗接種率合約院所獎勵計畫」，希望透過醫護人員主動向民眾說明鼓勵接種流感疫苗，或主動走入社區提供接種，達到65歲以上長者接種率55%、學齡前幼兒至少一劑65%的目標。

羅一鈞指出，受到颱風假跟國光疫苗變色事件影響，今年打氣下降。目前流感疫苗僅488.5萬人次接種，比去年同期的537.8萬人減少近一成，少了快50萬人。為提振打氣，從今天起到今年底，醫療院所每接種1劑的長者或幼兒流感疫苗，會給予50元獎勵。

再者，各縣市機種率如果達到「65歲以上長者接種率55%、學齡前幼兒至少一劑65%」的目標，或是全國長者接種數達200萬人、幼兒達50萬人，每接種一劑流感疫苗的額外獎勵會從50元提高到75元；相關經費合計5850萬元。

羅一鈞表示，統計截至11月14日，全國長者接種數約168萬人，未達200萬人；目前僅連江縣的長者接種率已達50%符合提高獎勵條件。全國幼兒至少1劑之接種數約44萬人，未達50萬人；已有連江縣、基隆市、嘉義縣3縣市的幼兒至少1劑接種率達60%符合提高獎勵條件。

從本流感季10月1日起截至11月11日，累積202例流感併發重症病例，包含190例A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型；其中26例死亡，流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高。

流感疫苗 疾管署 羅一鈞

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