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不要輕忽：失眠+「這原因」 失智風險較常人高3倍

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
知名英語集團顧問侯先生曾因失眠合併重度睡眠呼吸中止症（COMISA），睡眠呼吸中止次數達42次。記者賴昀岫／攝影
知名英語集團顧問侯先生曾因失眠合併重度睡眠呼吸中止症（COMISA），睡眠呼吸中止次數達42次。記者賴昀岫／攝影

全球每3秒有1人失智，醫師指出，失智症有退化性、血管性、混合型等型別，胸腔科醫師指出，睡眠障礙會提高失智症風險，因為睡眠品質變差就無法睡太深，會造成「睡眠剝奪」，導致β澱粉樣蛋白、濤蛋白等失智症因子無法排除，演變為阿茲海默症，且失眠與睡眠呼吸中止症經常合併發生，建議失眠時進行睡眠呼吸中止症檢測。

知名英語集團顧問侯先生前年確診新冠後，引發失眠後開始服用安眠藥，有時吃了2顆安眠藥依舊睡不好，也曾一年發生兩次「帶狀疱疹」，也容易出現倦怠、心律不整，以及夜尿等，甚至出現短暫失憶，也尋求西醫和中醫的針灸、湯藥治療。

直到侯先生今年經睡眠檢測後，發現是失眠合併重度睡眠呼吸中止症（COMISA），睡眠呼吸中止次數每晚達42次，血氧最低降至82%，他拿到報告還不相信，「我也不胖，脖子也不粗，懷疑這是不是我的檢查報告」。

工研院國際策略發展所張慈映副所長指出，失智症是全球公共衛生需優先解決的關鍵議題，全球每3秒新增1位失智症患者，2050年將達到1.4億人，台灣罹患失聟症患者達37萬人，65歲以上盛行率為8%、80歲以上盛行率為20%，輕度認知功能障礙（MCI）患者為70萬人。  

超過8成民眾有睡眠困擾，失眠為最常見臨床症狀，張慈映說，最多民眾煩惱睡眠品質，近3成民眾睡眠時間過短，有四分之一的民眾自評感到睡眠差，卻有高達4成有睡眠困擾的民眾，未積極改善睡眠問題；有睡眠困擾但尚無臨床症狀者中，有半數無就醫意願，且以高齡族群為多。

林口長庚感染及免疫科主任莊立邦表示，研究顯示失眠與睡眠呼吸中症存有高機率的共病可能（COMISA），有30%到40%的失眠患者，同時患有睡眠呼吸中止症，COMISA個案的失智風險較常人高3倍。

莊立邦說，失智症屬於一群大腦疾病的統稱，除記憶力衰退且影響其他認知功能，包含語言力、空間感、計算力、判斷力、注意力等各方面；同時可能出現干擾行為如個性改變、妄想、幻覺等，嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力，「失智可能改變性格」。

針對幾大常見的失智症，莊立邦表示，初期以侵犯海馬迴為主，為神經退化性疾病，早期病徵為記憶力衰退，對時間、地點和人物的辨認出現問題，屬進行性退化並具不可逆性；路易氏體失智症除認知障礙外，常見較明顯的精神症狀，如幻聽、幻覺、疑心妄想等症狀，早期就可能會伴隨著身體僵硬、手抖、走路不穩、重複跌倒等現象；額顳葉型失智症，以侵犯腦部額葉及顳葉為主，早期即出現人格變化和行為控制力的喪失，或如表達困難等語言漸進性退化現象。

但失智症不等於老化，針對兩者的差異，莊立邦指出，「失智」會完全忘記自己說過的話、做過的事，也無法記住記憶測試中的物品，甚至完全忘記自己做過測試；老化可事後想起，之前說過的話、做過的事，部分記住記憶測試中的物品。

台灣睡眠醫學學會醫師周昆達說，年輕時就失智的個案，很多都是重度睡眠呼吸中止導致，且會表現在心血管疾病上，這些患者打鼾比率高，但民眾往往會失去戒心，認為這樣才是睡得好，打鼾有聲音是呼吸道結構狹窄，代表已經影響到睡眠品質，小朋友的打鼾要更積極處理，如發現打鼾就要就醫尋求協助。 

失智症 失眠 睡眠時間

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