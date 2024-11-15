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影／台東「紅鑽石」產季 農改場研發利器幫農民雙手不發抖

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
農民採收洛神葵去籽作業仍以人工方式進行，工作極為費時費工。記者尤聰光／攝影
農民採收洛神葵去籽作業仍以人工方式進行，工作極為費時費工。記者尤聰光／攝影

台東進入洛神葵（紅鑽石）產季，過去農民採收取籽，都要花人力及時間，增加成本，台東區農業改良場研發「鑽穴式洛神葵去籽機械」技轉，取代人工作業。農民直言，「不再挖籽挖到雙手發抖了」。

農業改良場表示，鑽穴式洛神葵去籽機，最大進料量為每分鐘85顆，換算每小時作業量為52公斤，約可得26公斤的果萼，作業速率約為人工的4倍。洛神葵萼果經採收後，立即進行機械去籽作業，其作業效能最高，不同時段及地區採收的萼果，均有同樣的效能；如事先篩選掉萼果直徑24mm以下的小果及不良品，整體去籽率可達85%以上。

洛神葵（俗稱洛神花、又稱紅鑽石），為加工型作物，以果萼為主要食用部位，可製作飲品或蜜餞等加工品。 全國種植面積為111公頃，以台東縣占最大宗，產地集中南迴線各鄉鎮，是很重要的特色農產之一。

不過，目前去籽作業仍以人工方式進行，通常為採收剪下果實後，使用孔徑1.2到1.5公分，長約15公分之中空不鏽鋼管或傘柄鐵管等簡易工具，刺穿去籽取葵萼果，但效率每分鐘僅20至30顆，工作極為費時費工。

「鑽穴式洛神葵去籽機」已取得專利，技術移轉國內廠商進行商品化量產製造，推廣農民或產銷班使用。農民說，每次挖萼去籽都弄到天昏地暗，雙手發抖到不行，這去籽機械很方便，只要顧著機台就好。

台東區農業改良場研發「鑽穴式洛神葵去籽機械」技轉，取代人工作業。記者尤聰光／攝影
台東區農業改良場研發「鑽穴式洛神葵去籽機械」技轉，取代人工作業。記者尤聰光／攝影

台東 農民

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