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AI助處理公害徹底解決污染源 環境部要全台推廣

中央社／ 台北15日電

環境部今天表示，雲林、宜蘭導入AI處理公害陳情，件數減少20%到50%，環境部擇定台中、彰化試辦2週，推進稽查結果快60%，可讓人力集中於處理重複陳情的問題，徹底解決污染源。

環境部召開「公私協力導入AI技術，提升公害稽查效率及民眾滿意度」記者會，環境部次長沈志修表示，全國每年公害陳情案件平均26.4萬件，其中，中部縣市一再陳情案件約占52%，平均1天受理254件，稽查人力有限，疲於奔命，無法解決的案例就會被重複陳情。

沈志修說，導入AI技術可提升行政作業效率，例如查找稽查結果過往要3天，現在只要1天，快了60%，可讓人力集中於處理重複陳情的問題，徹底解決污染源。

環境部環境管理署中區環境管理中心主任葉廼群舉例，雲林1處畜牧場有排放排泄物異味的問題，運用AI陳情系統，可抓取及分析感測器偵測到的數據，進而確立污染源就在此牧場，然後輔導業者改善設備解決。

台中市政府環境保護局副局長商文麟分享太平區工業14路到15路周邊酸性異味案件，也是因使用AI技術，讓人力集中處理此案，輔導業者改善設備，最後在111年2月更換成旋轉式蓄熱焚化爐後，民眾就沒再陳情。

環境部監測資訊司長謝炳輝說，雲林、宜蘭已經先導入AI技術處理公害陳情，陳情案件減少20%到50%，顯見成效，目前環境部擇定台中、彰化試辦2週，會持續執行。沈志修說，很多縣市也在導入AI技術中，環境部也會推廣促進更多縣市使用。

人力 環境部 雲林

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