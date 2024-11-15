獲頒台大傑出校友 信誼基金會董事長張杏如：「教育，環境最重要」

台灣大學今(15日)舉辦創校96年慶祝大會，並頒發各領域傑出校友。畢業於台大歷史系、現任信誼基金會董事長的張杏如，以推動兒童早期教育而獲社會服務類舉薦，她表示：「教育，環境最重要。」她並強調：「教育，不是教、不是學，而是育。是榜樣、是典範，是涵養。」

信誼基金會是台灣最早推動兒童早期教育的民間組織，從深耕「親職教育」做起。半世紀以來，信誼以兒童發展為基礎，幫助家長們認識孩子、瞭解孩子的發展進程和特質，發行台灣第一本與父母討論幼兒教育的《學前教育》月刊，進展到現在的『信誼好好育兒』數位平台服務，已陪伴數百萬家庭從孕期開始，好好育兒。

董事長張杏如表示，「所有的研究和個人的體驗都告訴我們，環境最重要。」孩子出生，家庭、父母是他的第一個環境，親密、良性的親子互動是影響孩子素質的最關鍵因素。她強調，最重要的是在幼兒早期促進腦的發展，奠定穩定的情緒、正向的人格和勇於探索、學習的信心。「台大對當年的我而言，也提供了一塊有機的沃土，給我們一個開闊、包容的學習環境，在良師益友的陪伴下成長。」

47年來，張杏如帶領信誼團隊，呼籲社會重視學齡前的幼兒教育，推動親子共讀、親子共玩，提供多元教養行動方案，她時刻提醒父母，以孩子的發展為基礎，為孩子營造一個優質、理想的學習環境。「推動親職教育，最重要的是環境，其次是親子之間的良性互動。」親子良性互動會使腦細胞間的突觸連結，自然的在生活互動中產生，因此「我們提倡親子共讀、出版好書，引進發起台灣嬰幼兒閱讀起步走運動。」她同時首開趨勢設立幼兒室內遊戲場域，也就是現在遍地開花的「親子館」，舉辦各種型式的親子活動，希望親子一起遊戲，在遊戲中學習。

最後，張杏如表示：「面對少子化的危機，我們首先要自問，我們的社會是一個適合孩子成長的環境嗎？安全嗎？職場友善嗎？尤其在相關配套不足的情況下，父母即使提起勇氣育養孩子，卻在時間、資源、體力上捉襟見肘，使家庭失能。」她強調，現在的孩子，因為網路，尤其是社群媒體的影響下，太早變得世故。「我希望在升學壓力下，進入大學的孩子，至少可以在踏入社會之前，勇敢的浪漫一次，追求自己的興趣和夢想，在人生中，痛快的年輕一次！」這也是她對台大學弟妹們最重要的期勉。