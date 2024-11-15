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環團公布9大海岸線調查 苗栗苑裡海岸線變化最大

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
自然保育與環境資訊基金會今天公布2023海岸踏查報告，結果顯示海岸人工化問題仍然嚴重。記者董俞佳／攝影
自然保育與環境資訊基金會今天公布2023海岸踏查報告，結果顯示海岸人工化問題仍然嚴重。記者董俞佳／攝影

自然保育與環境資訊基金會今天公布2023海岸踏查報告，該會指出，自然海岸有特殊的地理景觀、人文背景，也有利應對極端氣候。但此次走訪9個海岸、103個踏查樣點，無人造設施的天然海岸僅占2成3，而投放消波塊、設堤防或漁港等混凝土設施的樣點比例為3成7。報告也點出，苗栗苑裡海岸線是當中改變最多，天然海岸對比10年前已不復存在，讓人不勝唏噓。

自然保育與環境資訊基金會2012年曾針對台灣9大海岸，包括：宜蘭竹安溪口至南澳沙灘、桃園草漯、桃園觀新藻礁、苗栗縣苑裡沙灘、 台南市喜樹-雙春、彰化海岸濕地、屏東滿豐漁場-南仁漁港、花蓮石梯-台東長濱、台東南田至屏東南仁漁港進行調查。本次為相隔10年再度複查。

自然保育與環境資訊基金會環境議題部主任陳姿蓉表示，去年4到11月間重返9大海岸檢視現況，複查海岸全長逾300公里，調查人員透過樣點調查，紀錄周邊景觀、人造設施以及資源利用情形。

此次調查發現，全台海岸線中，以苗栗苑裡海岸線改變最大。該會報告書指出，2013年踏查期間，此段海岸毫無人工化，不僅沒有堤防、消波塊，也沒有破壞景觀的大型風力發電機，當時更稱難能可貴。然去年回訪，已是堤防、消波塊、風力發電機各霸一方。10年前當地居民發起「苑裡反瘋車」行動，希望政府正視風機與在地居民的「安全距離」，10年過去，苑裡如今風機、消波塊林立，天然海岸已不復存在，令人唏噓。

再往南走到台南黃金海岸線過去10年也有巨大變化，報告指出，為支持國家能源轉型及淨零政策，台南廣設太陽能光電，其設置面積為全台第一，不只農地，原本的魚塭被光電板覆蓋，形成無邊無界「漁電共生」區，光電板是否全面考量生態影響待檢驗。

至於沸騰一時的桃園大潭藻礁保護區，調查指出，踏查期間除偶遇少數民眾於核心區進行捕撈行為外，也發現仍有早期投放的消波塊，與核心區中「禁止任何改變或破壞其原有自然狀態」原則抵觸，2013年該會調查時發現有藻礁白化問題，此次踏查並無發現白化現象，但是否表示壓力已緩解，仍需持續驗證。

至於桃園草漯沙丘一帶則仍見海洋廢棄物問題，雖周邊1公里範圍內便有一座掩埋場，但海洋廢棄物成因複雜，唯有透過源頭減量搭配末端巡檢移除，才能有效逐年改善。

屏東海岸線方面，值得注意的是福安宮北側正投放消波塊、進行海岸工程。自然保育與環境資訊基金會說，投放消波塊為不合時宜的海岸治理方式，與現今海岸零損失、恢復自然海岸與自然工法原則相悖。墾丁國家公園內的海岸線因受保護多屬天然，但墾丁龍磐、南灣等多處沙灘、路旁卻可見棄置沙灘車以及遮陽傘違法占用的情形，仍須加強管理。

西半部海岸景觀過去10年保存較好的為彰化、宜蘭。彰化海岸踏查北起鹿港水道，南至濁水溪口，範圍涵蓋大肚溪南岸、漢寶濕地、芳苑濕地及大城濕地，與2013年相比，彰化大部分海岸依舊保持天然濕地原貌，實屬可貴。宜蘭海岸保留算完整，但因蘭陽溪整體流量減少，輸沙來源減少，使得供沙失衡，多處海灘正逐漸縮小退縮，值得留意。花東海岸為本次踏查最長的一段，石梯坪遊憩區至長濱漁港保留自然仍算優質。

自然保育與環境資訊基金會也提出4點政策建議包括，內政部與主管機關研擬設置消坡塊審核機制及認定標準，落實自然海岸零損失，限制高生態價值區域被開發，並開展全台海岸及河川去水泥化的研究，落實保護區管理及執法。

彰化 消波塊 濕地

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