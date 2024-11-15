天王星衝、獅子座流星雨極大 「這天」連袂登場

今年獅子座流星雨將於11月17日達到極大，台北市立天文館今天預告，當日深夜至隔日天亮前最適合觀賞，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為15，但因接近滿月，在月光影響下，僅能看見少許較明亮的流星；同一天也是天王星「衝」，是距離最近、最亮也最適合觀賞時機。

天文館表示，獅子座流星雨來自於55P/坦普爾-塔托彗星遺留在軌道上的塵埃，流星特色是亮度高、速度快，達到每秒71公里，相當於時速25萬公里，是所有流星雨中最快的，一閃即逝的高速流星也是考驗眼力的好機會。

天文館說，11月17日午夜後至次日天亮前都有機會看到較明亮的流星，觀賞時可背向月亮方向，以降低月光影響。獅子座流星雨曾於2001年出現每小時數千顆的流星暴，不過預測要到2099年才會再出現類似盛況。

11月17日也是天王星「衝」，天文館指出，當行星在「衝」的位置時，與太陽在經度上相距180度，整夜可見，因此前後數週都是觀賞的好時段。 天文館11月16日晚間7時至9時會開放口徑45公分的大望遠鏡，歡迎大家一睹這顆極少人見過的遙遠行星。