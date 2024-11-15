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天王星衝、獅子座流星雨極大 「這天」連袂登場

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
11月17日天王星衝，需使用望遠鏡才能觀察。圖／台北市立天文館提供
11月17日天王星衝，需使用望遠鏡才能觀察。圖／台北市立天文館提供

今年獅子座流星雨將於11月17日達到極大，台北市立天文館今天預告，當日深夜至隔日天亮前最適合觀賞，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為15，但因接近滿月，在月光影響下，僅能看見少許較明亮的流星；同一天也是天王星「衝」，是距離最近、最亮也最適合觀賞時機。

天文館表示，獅子座流星雨來自於55P/坦普爾-塔托彗星遺留在軌道上的塵埃，流星特色是亮度高、速度快，達到每秒71公里，相當於時速25萬公里，是所有流星雨中最快的，一閃即逝的高速流星也是考驗眼力的好機會。

天文館說，11月17日午夜後至次日天亮前都有機會看到較明亮的流星，觀賞時可背向月亮方向，以降低月光影響。獅子座流星雨曾於2001年出現每小時數千顆的流星暴，不過預測要到2099年才會再出現類似盛況。

11月17日也是天王星「衝」，天文館指出，當行星在「衝」的位置時，與太陽在經度上相距180度，整夜可見，因此前後數週都是觀賞的好時段。 天文館11月16日晚間7時至9時會開放口徑45公分的大望遠鏡，歡迎大家一睹這顆極少人見過的遙遠行星。

天文館提到，天王星17日衝時位在金牛座，亮度為接近肉眼極限的5.6等，仍需在光害較少地點，使用雙筒望遠鏡配合星圖，才有機會在點點繁星中找到其蹤跡；由於天王星的視直徑僅3.8角秒，需使用較高倍率的天文望遠鏡，才能看出其呈淡藍色的圓盤狀外觀。

11月17日獅子座流星雨極大期，隔日凌晨輻射點升起後，背向月球較易欣賞到流星。圖／台北市立天文館提供
11月17日獅子座流星雨極大期，隔日凌晨輻射點升起後，背向月球較易欣賞到流星。圖／台北市立天文館提供
韋伯太空望遠鏡所拍攝的天王星及其光環，清楚呈現天王星「躺著自轉」的姿態，相當特別。圖／台北市立天文館提供
韋伯太空望遠鏡所拍攝的天王星及其光環，清楚呈現天王星「躺著自轉」的姿態，相當特別。圖／台北市立天文館提供

光影 天文館 獅子座流星雨

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