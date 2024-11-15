奇美博物館「聖誕週末」 12/14起連2週末登場

現代人生活忙碌，很多時候沒時間吃東西，可能會選擇到便利商店，簡單挑點東西果腹。但這樣吃久了，可能又會擔心營養不夠均衡。近來日本營養師尾形明莉就在媒體「日刊SPA！」分享，如何在挑選便利商店食物時，又能夠顧及營養。

2024-11-15 08:17