奇美博物館「聖誕週末」 12/14起連2週末登場
奇美博物館今天發布新聞稿說，「2024聖誕週末」主題「奇美珍藏．華麗盛宴」，12月14日起連兩個週末登場，涵蓋大舞會、市集、戶外星光電影、音樂、舞蹈與展覽共110場節目。
奇美博物館表示，「2024聖誕週末」靈感來自年度特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，聚焦富足豐饒、藝術爆炸輝煌年代，取「繁榮」意象，共同參與藝術、音樂、美食與娛樂佳節派對。
奇美博物館說，「2024聖誕週末」活動節目首度推出水景庭園DJ派對及西洋劍展，營造西洋節慶浪漫氣息，音樂類型包括管樂、弦樂、打擊樂、鋼琴、豎琴及爵士等。
此外，館方去年首推「名琴饗宴」音樂會，今年加場演出，展出極稀珍皇家國王名琴，包含世界公認最古老大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章中提琴「亨利四世」，讓樂迷聆賞製琴始祖阿瑪蒂（AndreaAmati）打造超過400年歷史傳奇琴音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言