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天兔和東北季風共伴？ 中颱萬宜「藤原效應」？ 氣象署回應了
輕度颱風天兔及其外圍環流影響，今天恆春半島及台東地區有局部大雨發生的機率，中央氣象署簡任技正伍婉華說，天兔颱風移動變數多，若往東北移動就可能登陸台灣，若往西南移動就不見得登陸，觀察是否登陸的關鍵時間點為今晚到明晨。
天兔颱風截至今天上午11時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約160公里處，以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉東北東進行。
伍婉華表示，天兔颱風移動速度慢，暴風圈預計今天深夜觸陸，目前的大氣條件還無法確定後續移動路徑，若往東北移動就可能登陸台灣，若往西南移動就不見得登陸，觀察是否登陸的關鍵時間點為今晚到明晨，最快登陸時間點則為明天傍晚前。
伍婉華指出，天兔颱風目前移動速度慢，且氣流不強，任何力量都可能會牽動其方向和速度，雖然往西南方移動就不見得會登陸，但天兔的暴風圈已經開始影響台灣，強風豪雨主要集中在環流中心，離開後還有東北季風南下。
伍婉華表示，目前研判天兔颱風不會與東北風產生共伴效應，也不會與萬宜颱風產生藤原效應，另外，萬宜颱風預計下周經過菲律賓往南海，不會影響台灣。
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