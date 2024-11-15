台中這2天空汙嚴重 盧秀燕呼籲中央：別「雪上加霜」
台中這二天空汙嚴重？台中市長盧秀燕今天說，她特別拜託中央，不要給台中市「雪上加霜」。能源要分散，不光是空汙，有利國安，請中央慎思；中市府不放棄，繼續努力爭取談判。
台中今天一早，天空仍舊灰濛濛，根據環境部空品網，今天上午11時，台中市5測站中，除了沙鹿、豐原2站為黃燈正常外，其餘3測站，包括大里、西屯、忠明都是亮橘燈，對敏感族群不健康。台電中火10部燃煤機組除3部歲修、檢修，另有1部機組友善降載減排，但仍維持9成以上發電量。
盧秀燕今天上午10時參加西屯區福科國中16周年校慶暨校舍增建工程落成啟用典禮。盧秀燕在會後被問及「台中這二天空汙嚴重」？她說，這二天大家可以看到中部空汙比較嚴重。
盧秀燕指出，她上任前，台中一年約有2個月的空品不良日，經過這幾年市府與市民共同努力，好不容易把空汙下降到現在一年約有一、二十天，所以要特別拜託中央，不要給台中市「雪上加霜」。
盧秀燕說明，中火現在增加這麼多機組，中火原有燃煤機組，中央已通過再增六部燃氣機組，未來全部上線火力全開，一座中火變二座中火，將成為全世界最大的火力發電廠、「宇宙超級大」火力發電廠，碳排將是全世界最高，對中部人太不公平。
盧秀燕強調，她要拜託中央，能源要分散，不光是空汙問題，對國家安全才好，否則國家電力全部集中在中部，國家電網是脆弱的，請中央慎思；中央已通過，我們還是不放棄，繼續努力爭取談判。
盧秀燕表示，中市府主張增氣要拆煤，從要求「增一拆二」，但基於產業用電需求，已退讓成「增一拆一」，中火二期增氣計畫近期通過環評，要新增四座燃氣機組，市府立場就應拆除四組燃煤機組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言