台中這2天空汙嚴重 盧秀燕呼籲中央：別「雪上加霜」

台中這二天空汙嚴重？台中市長盧秀燕今天說，她特別拜託中央，不要給台中市「雪上加霜」。能源要分散，不光是空汙，有利國安，請中央慎思；中市府不放棄，繼續努力爭取談判。

台中今天一早，天空仍舊灰濛濛，根據環境部空品網，今天上午11時，台中市5測站中，除了沙鹿、豐原2站為黃燈正常外，其餘3測站，包括大里、西屯、忠明都是亮橘燈，對敏感族群不健康。台電中火10部燃煤機組除3部歲修、檢修，另有1部機組友善降載減排，但仍維持9成以上發電量。

盧秀燕今天上午10時參加西屯區福科國中16周年校慶暨校舍增建工程落成啟用典禮。盧秀燕在會後被問及「台中這二天空汙嚴重」？她說，這二天大家可以看到中部空汙比較嚴重。

盧秀燕指出，她上任前，台中一年約有2個月的空品不良日，經過這幾年市府與市民共同努力，好不容易把空汙下降到現在一年約有一、二十天，所以要特別拜託中央，不要給台中市「雪上加霜」。

盧秀燕說明，中火現在增加這麼多機組，中火原有燃煤機組，中央已通過再增六部燃氣機組，未來全部上線火力全開，一座中火變二座中火，將成為全世界最大的火力發電廠、「宇宙超級大」火力發電廠，碳排將是全世界最高，對中部人太不公平。

盧秀燕強調，她要拜託中央，能源要分散，不光是空汙問題，對國家安全才好，否則國家電力全部集中在中部，國家電網是脆弱的，請中央慎思；中央已通過，我們還是不放棄，繼續努力爭取談判。