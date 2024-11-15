快訊

抓到了！苗栗市銀樓搶案昨在逃男主嫌 今中午落網

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家！來台見家長將成台灣女婿 驚動國安

苗縣驚傳小五女學生墜3樓 雙腿骨折送醫急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園空品惡化AQI超過150 環保局：吹東風位背風處

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市連續兩天空氣品質差，圖為桃園區南崁溪經國路往虎頭山、煉油廠方向望一片灰濛濛。記者鄭國樑／攝影
桃園市連續兩天空氣品質差，圖為桃園區南崁溪經國路往虎頭山、煉油廠方向望一片灰濛濛。記者鄭國樑／攝影

桃園環保局今天上午發布空氣品質（AQI）惡化警訊，環境部空氣品質監測網顯示中午11點平鎮、大園、觀音、桃園、中壢、龍潭測站的AQI都大於100，桃園區逼近150對呼吸系統敏感的族群不健康，昨深夜至今天凌晨，龍潭、平鎮都超過150，對一般人不健康。

桃園市昨天中午過後就籠罩在灰濛濛的環境中，空氣還有怪味，地方的粉絲團一度質疑是否有火警造成大量濃煙擴散，不過當時並沒有火災，而且環境部的AQI監測數字多半還在100以下，但是非官方的APP數字顯示，有的地區像南崁桃園區、蘆竹區交界AQI已經出現紅色小旗超過150。

環保局指出，指標汙染物細懸浮微物惡化原因為昨晚開始，台灣受東風影響，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物易累積所致；加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。 已依照「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」規定執行相關應變及通報事宜，包括通報測站周圍前30大營建工程，並視惡化巡查方圓1公里周邊仍有施工的工地，加強灑水清洗。

環保局也啟動通報前40%固定汙染源排放量執行應變計畫，檢視持續排放監測系統（CEMS）連線是否異常；並在「環保局–護守桃花源」官方粉專，建議民眾有不適如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，考慮減少戶外活動，孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。另外，因颱風影響本市位處東風背風處汙染物不易擴散，請相關局處注意，若現在涉有戶外作業的業務者，請轉知相關人員注意防護，提醒民眾注意，環保局也會持續注意空氣品質變化並應變。

桃園 環保局 空氣品質

延伸閱讀

敏感族注意！北市陽光露臉但空品拉警報 環保局示警影響至明午

新北天空灰濛濛達「橘色提醒」 環保局提醒民眾減少外出

商借台灣燈會場地 桃園跨年晚會有譜？

擺脫廚餘推廣吃豆渣黑毛豬 與大學合作建立行銷通路

相關新聞

空氣好髒亮紅燈 鄭明典曬1張圖看混濁的天空：地空有霾

今天中部以北空氣品質不佳，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出1張照片，圖中可看到藍天白雲，不過低層空氣灰濛濛，他表示，...

朝聖招潮蟹星巴克！統一接手國道清水服務區...改裝後今試營運

國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，今天起試營運，全面外觀和賣場讓遊客一早搶先進入體驗，3樓招潮蟹星巴克咖啡廳意象獨特...

新北天空灰濛濛達「橘色提醒」 環保局提醒民眾減少外出

昨晚至今天，新北天空一片霧濛濛，新北市環保局表示，昨天至今環境風場皆為偏東風，使台灣海峽產生背風渦旋，且風速較弱，水平及...

北部空氣品質差天空灰濛濛 彭啓明曝跟天兔颱風有關

今天西半部空氣特別髒，尤其桃園市灰色天空，環境部長彭啓明在臉書表示，天兔颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大...

國家地理雜誌野生動物路跑17日北市登場 警公布交管措施

「2024國家地理雜誌野生動物路跑」，這個月17日（周日）在台北市文山區登場，轄區文山一警分局公布交通管制措施，請用路人...

忙到只能超商果腹怕飲食不均衡？日營養師「定食4法則」教你健康吃

現代人生活忙碌，很多時候沒時間吃東西，可能會選擇到便利商店，簡單挑點東西果腹。但這樣吃久了，可能又會擔心營養不夠均衡。近來日本營養師尾形明莉就在媒體「日刊SPA！」分享，如何在挑選便利商店食物時，又能夠顧及營養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。