桃園空品惡化AQI超過150 環保局：吹東風位背風處

桃園市環保局今天上午發布空氣品質（AQI）惡化警訊，環境部空氣品質監測網顯示中午11點平鎮、大園、觀音、桃園、中壢、龍潭測站的AQI都大於100，桃園區逼近150對呼吸系統敏感的族群不健康，昨深夜至今天凌晨，龍潭、平鎮都超過150，對一般人不健康。

桃園市昨天中午過後就籠罩在灰濛濛的環境中，空氣還有怪味，地方的粉絲團一度質疑是否有火警造成大量濃煙擴散，不過當時並沒有火災，而且環境部的AQI監測數字多半還在100以下，但是非官方的APP數字顯示，有的地區像南崁桃園區、蘆竹區交界AQI已經出現紅色小旗超過150。

環保局指出，指標汙染物細懸浮微物惡化原因為昨晚開始，台灣受東風影響，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物易累積所致；加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。 已依照「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」規定執行相關應變及通報事宜，包括通報測站周圍前30大營建工程，並視惡化巡查方圓1公里周邊仍有施工的工地，加強灑水清洗。

環保局也啟動通報前40%固定汙染源排放量執行應變計畫，檢視持續排放監測系統（CEMS）連線是否異常；並在「環保局–護守桃花源」官方粉專，建議民眾有不適如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，考慮減少戶外活動，孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。另外，因颱風影響本市位處東風背風處汙染物不易擴散，請相關局處注意，若現在涉有戶外作業的業務者，請轉知相關人員注意防護，提醒民眾注意，環保局也會持續注意空氣品質變化並應變。