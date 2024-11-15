空氣好髒亮紅燈 鄭明典曬1張圖看混濁的天空：地空有霾

今天中部以北空氣品質不佳，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出1張照片，圖中可看到藍天白雲，不過低層空氣灰濛濛，他表示，今天好熱，地空有霾。

網友說，「今天因為颱風關係吹東風，台北在地汽機車廢氣都散不掉而空氣品質不佳」、「又熱空氣又臭」、「一早的霾讓人不舒服」、「桃園的空氣品質從昨天中午後就變得很差」、「有點難適應今天的氣溫」、「很悶」。

環境部發布空品提醒，環境部說，提醒東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、復興地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，因為是天兔颱風比較背風的弱風區，所以當有汙染源產生，不容易排放，所以空氣品質看起來灰濛濛一片。