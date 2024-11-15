卓揆喊4年106億拚自來水普及率：國發會已核定

中華民國自來水協會連2日辦會員代表大會、學術研究會。行政院長卓榮泰今出席致詞，過去22年投入191億自來水普及率全國已達95%，現在要找出另外5%，因此無自來水地區供水改善計畫第五期計畫，將4年106億完成6萬戶，而國發會已核定；卓也承諾會具體回應擬定更多技術加給，提高台水福利。

卓揆今出席中華民國自來水協會活動，致詞說早期自來水是國家現代化、進步象徵，但現在自來水是民生必需基礎設施，現全國供水率達95%，雖然很高，但另外那5%在哪裡？過去為改善偏鄉用水不便，從2002年到2024年的22年間投入191億，從偏遠地區到無自來水供水地區第四期，造就大幅度的普及率，但現在要把那5%找出來。

卓榮泰指出，經濟部已經送來無自來水地區供水改善計畫第五期計畫，投入106億，從2025年至2029年完成6萬戶改善，計畫國發會已經核定，同時補助經濟弱勢族群。