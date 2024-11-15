颱風影響減產 今年底新米上市價格恐調漲且漲幅不小

今年全台二期稻作受山陀兒、康芮颱風影響減產，雲林近日開始收割，各地農會濕榖收購價都創歷年之最，西螺鎮農會表示，新米上市勢必要調漲價格，且「漲幅不小」。

雲林縣各地農會碾米廠本月4日開始收購二期稻作濕榖，濕度26.9度以下每台斤收購價格約11.5至11.8元，且不斷上調，今天西螺農會碾米廠收購價格已達12.8元，二崙農會碾米廠近年都加價收購，今天盤價已達13.1元，各地農會都說，是有記憶以來最高價。

二崙鄉農會表示，二期稻作受連續颱風影響，原本正常0.1公頃可收割的1700、1800台斤濕榖，今年平均都損失2、3成，收割量減少只剩1200至1400台斤，收購價雖高，但仍難以彌補農民減產損失。

西螺鎮農會碾米廠主任廖宗義表示，往年二期濕榖每台斤收購價約11元，今年逼近13元，已創下天價，西螺農會收購稻穀30年，不曾遇過如此高價，目前白米台南11號1公斤40元，以現在的收購價格來看，12月新米上市牌價勢必要調整，而且漲幅不小。