朝聖招潮蟹星巴克！統一接手國道清水服務區...改裝後今試營運

國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，今天起試營運，全面外觀和賣場讓遊客一早搶先進入體驗，3樓招潮蟹星巴克咖啡廳意象獨特建物，都是全新建物，也吸引民眾拍照打卡，50個櫃位中，有三分之一是唯一或第一次進駐該服務區，吸引遊客消費。

清水服務區今年3月起裝修，全面啟動改裝作業，新餐飲賣場空間已完工，今天開始試營運，預計12月中旬全面啟用。

高公局表示，清水服務區一直是國道營業額最高的服務區，用路人服務需求量大，今年3月起由統一超商公司接手，以「清水風帆─馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，為擴大入口空間，將廁所空間一併重新改裝，工程期間以臨時賣場營業服務不中斷。

清水服務區建築外觀以船舶意象為設計，有如一艘揚帆出航的清水服務區，連結「清水」地區自然與人文景觀特色，作為服務區的營運內容及空間素材，打造結合在地特色；室內設計主題概念，延續「船舶」概念，打造搭載著在地風情的探索船；3樓外觀以「招潮蟹」為設計意象，呼應高美濕地的設計風格。

經營廠商統一超商公司為塑造國道新視界讓用路人擁有全新感受，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機，規劃約50個櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有三分之一是唯一或第一次進駐，凸顯經營差異化。