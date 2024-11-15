快訊

獨／金馬得主被控誹謗登報道歉！林文錦被指搶功 金馬回應了

天兔進逼！ 氣象署最新風雨預測 2地區明天停班停課達標

東山島之敗／日本白團分析戰術 反攻大陸不該從東山島

「2024莒光海洋觀光年」最美方塊海攝影比賽結果揭曉

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
金獎「最美方塊海」。莒光鄉公所提供
金獎「最美方塊海」。莒光鄉公所提供

「2024莒光海洋觀光年」系列活動-最美方塊海攝影比賽結果揭曉，主辦單位聘請的評審團以公平、公正、公開的角度，遴選出優勝的作品，其中，王國良以「最美方塊海」獲得評審一致好評，拿下金獎。

2024莒光海洋觀光年活動，在最美方塊海攝影比賽結果出爐後，也暫時劃下一個分號，莒光鄉鄉長陳樂禮邀請所有的民眾，一起期待接下來的「冬旅消費券」活動。他強調，冬天的離島氣溫讓遊客身在台灣、卻有在國外的感覺，不用出國就能擁有非常特別的感受。

鄉公所從12月1日開始，將推出冬季消費券活動，遊客只要憑當日南竿前往東莒或西莒的船票票根，就可以獲得500元消費券，可至各特約商店折抵消費用，數量有限、兌完為止。有計畫來馬祖的遊客，別忘了莒光鄉公所幫大家準備的小確幸唷。

今年最美方塊海攝影比賽，作品評分的標準分別為：主題表達30%、構圖視覺20%、攝影技巧30%、攝影內容真實20%。

奪得金獎頭銜的，是多次參加方塊海攝影比賽的王國良，今年作品主題為「最美方塊海」，獲得評審一致好評；本身是美食部落客、也是首次參加比賽的陳健安，以「夕照方塊海」作品把銀獎抱回家；邱晨珊的「Constant常」則是獲得了銅獎。

至於三位佳作分別是劉懿萱的「西莒那方」、陳彩琳的「square」，以及鄭兆翔的「若有似無夕陽方塊海。我自信『有』」(以上名單依評審分數排序)。

陳樂禮表示，未能獲得名次的攝影作品，也是需要大家的鼓勵，因此在莒光海洋觀光年粉專上，特別公開所有作品。經票選得獎的三位參賽者，分別是黃詩儀的「默」、劉芷君的「方能相遇」，以及黃詩婷的「解憂方程式」，皆以超強人氣獲得親友們的支持鼓勵，更把「最佳人氣獎」帶回家。

銀獎「夕照方塊海」。莒光鄉公所提供
銀獎「夕照方塊海」。莒光鄉公所提供
銅獎「Constant常」。莒光鄉公所提供
銅獎「Constant常」。莒光鄉公所提供

消費券 觀光

延伸閱讀

秋冬季節阿里山隙頂雲海大景 國內外遊客：超漂亮

新竹市公園監視器裝設率僅1% 遭質疑恐淪為犯罪溫床

南投草屯鎮民每人發600元消費券 114年春節前上路

周潤發身價229億！港媒爆「姊姊睡公園」 親姊出面發聲

相關新聞

朝聖招潮蟹星巴克！統一接手國道清水服務區...改裝後今試營運

國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，今天起試營運，全面外觀和賣場讓遊客一早搶先進入體驗，3樓招潮蟹星巴克咖啡廳意象獨特...

新北天空灰濛濛達「橘色提醒」 環保局提醒民眾減少外出

昨晚至今天，新北天空一片霧濛濛，新北市環保局表示，昨天至今環境風場皆為偏東風，使台灣海峽產生背風渦旋，且風速較弱，水平及...

北部空氣品質差天空灰濛濛 彭啓明曝跟天兔颱風有關

今天西半部空氣特別髒，尤其桃園市灰色天空，環境部長彭啓明在臉書表示，天兔颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大...

國家地理雜誌野生動物路跑17日北市登場 警公布交管措施

「2024國家地理雜誌野生動物路跑」，這個月17日（周日）在台北市文山區登場，轄區文山一警分局公布交通管制措施，請用路人...

忙到只能超商果腹怕飲食不均衡？日營養師「定食4法則」教你健康吃

現代人生活忙碌，很多時候沒時間吃東西，可能會選擇到便利商店，簡單挑點東西果腹。但這樣吃久了，可能又會擔心營養不夠均衡。近來日本營養師尾形明莉就在媒體「日刊SPA！」分享，如何在挑選便利商店食物時，又能夠顧及營養。

颱風影響減產 今年底新米上市價格恐調漲且漲幅不小

今年全台二期稻作受山陀兒、康芮颱風影響減產，雲林近日開始收割，各地農會濕榖收購價都創歷年之最，西螺鎮農會表示，新米上市勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。