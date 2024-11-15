「2024莒光海洋觀光年」最美方塊海攝影比賽結果揭曉

「2024莒光海洋觀光年」系列活動-最美方塊海攝影比賽結果揭曉，主辦單位聘請的評審團以公平、公正、公開的角度，遴選出優勝的作品，其中，王國良以「最美方塊海」獲得評審一致好評，拿下金獎。

2024莒光海洋觀光年活動，在最美方塊海攝影比賽結果出爐後，也暫時劃下一個分號，莒光鄉鄉長陳樂禮邀請所有的民眾，一起期待接下來的「冬旅消費券」活動。他強調，冬天的離島氣溫讓遊客身在台灣、卻有在國外的感覺，不用出國就能擁有非常特別的感受。

鄉公所從12月1日開始，將推出冬季消費券活動，遊客只要憑當日南竿前往東莒或西莒的船票票根，就可以獲得500元消費券，可至各特約商店折抵消費用，數量有限、兌完為止。有計畫來馬祖的遊客，別忘了莒光鄉公所幫大家準備的小確幸唷。

今年最美方塊海攝影比賽，作品評分的標準分別為：主題表達30%、構圖視覺20%、攝影技巧30%、攝影內容真實20%。

奪得金獎頭銜的，是多次參加方塊海攝影比賽的王國良，今年作品主題為「最美方塊海」，獲得評審一致好評；本身是美食部落客、也是首次參加比賽的陳健安，以「夕照方塊海」作品把銀獎抱回家；邱晨珊的「Constant常」則是獲得了銅獎。

至於三位佳作分別是劉懿萱的「西莒那方」、陳彩琳的「square」，以及鄭兆翔的「若有似無夕陽方塊海。我自信『有』」(以上名單依評審分數排序)。