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沏杯好茶! 天仁茗茶71週年 季節首選「冬之茶」、歲月精華「陳年老茶」 連袂上市

撰文／ 葛晶瑩

天仁茗茶今年冬季推出兩款好茶，包括季節限定的「冬之茶」和「茶和天下陳年老茶特王」，不但適合自己飲用，更是伴手禮的好選擇。 圖／李清宇 攝影
天仁茗茶今年冬季推出兩款好茶，包括季節限定的「冬之茶」和「茶和天下陳年老茶特王」，不但適合自己飲用，更是伴手禮的好選擇。 圖／李清宇 攝影

茶，是歷史悠久的飲品，而茶的滋味卻因時節與時間充滿著變化，尤其是烏龍茶，因產地、採摘時期、發酵程度與製程的不同，都會發展出不一樣的風味。例如每年11月開始採摘的冬茶，由於氣溫低，茶葉生長慢，葉子相對厚實，所以冬茶的口感與香氣都更為醇厚。

天仁茗茶71週年慶，不但推出慶祝活動，更希望讓茶飲走入一般民眾的生活中。 圖／李清宇 攝影
天仁茗茶71週年慶，不但推出慶祝活動，更希望讓茶飲走入一般民眾的生活中。 圖／李清宇 攝影

季節限定冬之茶，送禮最佳選擇
「所以，以茶會友，可以說是一期一會。」天仁茗茶忠孝店店長林佳伶說，除了人與氛圍的不同外，更因為每次杯中的茶湯都是唯一。今年的天仁「冬之茶」就是如此，因為10月生長季節裡，連續兩個颱風帶來豐富雨水，使茶的香氣有更好的展現，在上市之前就受到注目，而且是季節限定商品，甚至不少資深茶友早早就預訂。

「今年天仁的冬之茶在茶香與喉韻上都展現得非常好，而且是農曆年送禮的好選擇。」林佳伶說，因為在包裝設計上別具巧思，紅色的茶罐上，金色的小龍在祥雲中翱翔，並呈現「25」圖樣，還以稻穗妝點，祝福來年豐收富饒，充滿吉祥喜氣。

事實上，茶葉通常是一般人送禮首選，以天仁茗茶而言，每逢年節都有許多採買茶葉作為禮品的公司行號或門市客人，因為除了茶葉品質的保證外，超過70年的品牌信譽更讓人安心。

冬之茶不僅茶質優良，包裝更是吉祥喜氣。採用紅色為底，搭配金色生肖小龍在祥雲中翱翔，送禮大方又體面。 圖／李清宇 攝影
冬之茶不僅茶質優良，包裝更是吉祥喜氣。採用紅色為底，搭配金色生肖小龍在祥雲中翱翔，送禮大方又體面。 圖／李清宇 攝影

十年歲月醞釀特級老茶，值得品味與收藏
除了當季的烏龍茶外，今年年底也特別推出陳年老茶，老茶是將精選優質的烏龍茶封存，透過數年的陳放，透過發酵轉化成為風味獨特的老茶，天仁這款「茶和天下陳年老茶特王」是將1600公尺產區的高品質烏龍自2013年封存至今，琥珀色的茶湯柔潤，並具有梅子的香氣，特別是醇厚的回甘滋味，冬天喝起來有著溫暖的感受。

林佳伶表示，以往老茶飲用人口比較特定，但近年來有特別推動老茶產品，接受度也越來越高。透過貯存，經不同的溫濕度醞釀，茶的風味更多元與迷人。她認為，其中的最重要的元素是時間，無法取代，不但值得品味，更值得收藏。

老茶經過時間醞釀，轉化出更為醇厚的滋味，茶湯則呈現琥珀色。 圖／李清宇 攝影
老茶經過時間醞釀，轉化出更為醇厚的滋味，茶湯則呈現琥珀色。 圖／李清宇 攝影

門市有如茶學堂，讓茶飲步入生活中
「剛接觸老茶的新手，建議可以泡淡一些，然後漸漸恢復正常的沖泡標準。」林佳玲建議，天仁的門市人員都擁有非常豐富的茶知識，因此來到天仁購買茶葉時，都可以獲得專業的協助，像是若不知道送禮要選哪一款最適合時，門市人員會親切詢問收禮者的背景，然後推薦。

當然，他們更是不吝於分享沖泡出好茶的技術。因為茶不僅是文化，更應該走入生活，成為日常飲品，不一定要以茶具沖泡，利用馬克杯或者一般的茶壺都可以沖泡，但不建議用濾紙袋裝著，這樣茶葉無法伸展，茶滋味也會打折。

透過泡茶流程中的儀式感，可以靜心舒壓，若有任何關於茶的問題，可以到天仁茗茶的門市詢問。 圖／李清宇 攝影
透過泡茶流程中的儀式感，可以靜心舒壓，若有任何關於茶的問題，可以到天仁茗茶的門市詢問。 圖／李清宇 攝影

71年品牌，品質掛保證
在許多研究中發現，飲茶有益健康，例如可以解膩、幫助消化，而泡茶時的茶香，可以舒緩情緒，但無論如何，都必須確認茶葉的來源、品質與製程是否可靠，而有品牌保證的茶葉，是最安全的選擇。

天仁茗茶即日起至12月10日舉辦「71週年慶，沏一杯好茶」活動，單筆消費滿2000元，就送200折價券，正是購買茶葉的好時機。

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