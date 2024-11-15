沏杯好茶! 天仁茗茶71週年 季節首選「冬之茶」、歲月精華「陳年老茶」 連袂上市
茶，是歷史悠久的飲品，而茶的滋味卻因時節與時間充滿著變化，尤其是烏龍茶，因產地、採摘時期、發酵程度與製程的不同，都會發展出不一樣的風味。例如每年11月開始採摘的冬茶，由於氣溫低，茶葉生長慢，葉子相對厚實，所以冬茶的口感與香氣都更為醇厚。
季節限定冬之茶，送禮最佳選擇
「所以，以茶會友，可以說是一期一會。」天仁茗茶忠孝店店長林佳伶說，除了人與氛圍的不同外，更因為每次杯中的茶湯都是唯一。今年的天仁「冬之茶」就是如此，因為10月生長季節裡，連續兩個颱風帶來豐富雨水，使茶的香氣有更好的展現，在上市之前就受到注目，而且是季節限定商品，甚至不少資深茶友早早就預訂。
「今年天仁的冬之茶在茶香與喉韻上都展現得非常好，而且是農曆年送禮的好選擇。」林佳伶說，因為在包裝設計上別具巧思，紅色的茶罐上，金色的小龍在祥雲中翱翔，並呈現「25」圖樣，還以稻穗妝點，祝福來年豐收富饒，充滿吉祥喜氣。
事實上，茶葉通常是一般人送禮首選，以天仁茗茶而言，每逢年節都有許多採買茶葉作為禮品的公司行號或門市客人，因為除了茶葉品質的保證外，超過70年的品牌信譽更讓人安心。
十年歲月醞釀特級老茶，值得品味與收藏
除了當季的烏龍茶外，今年年底也特別推出陳年老茶，老茶是將精選優質的烏龍茶封存，透過數年的陳放，透過發酵轉化成為風味獨特的老茶，天仁這款「茶和天下陳年老茶特王」是將1600公尺產區的高品質烏龍自2013年封存至今，琥珀色的茶湯柔潤，並具有梅子的香氣，特別是醇厚的回甘滋味，冬天喝起來有著溫暖的感受。
林佳伶表示，以往老茶飲用人口比較特定，但近年來有特別推動老茶產品，接受度也越來越高。透過貯存，經不同的溫濕度醞釀，茶的風味更多元與迷人。她認為，其中的最重要的元素是時間，無法取代，不但值得品味，更值得收藏。
門市有如茶學堂，讓茶飲步入生活中
「剛接觸老茶的新手，建議可以泡淡一些，然後漸漸恢復正常的沖泡標準。」林佳玲建議，天仁的門市人員都擁有非常豐富的茶知識，因此來到天仁購買茶葉時，都可以獲得專業的協助，像是若不知道送禮要選哪一款最適合時，門市人員會親切詢問收禮者的背景，然後推薦。
當然，他們更是不吝於分享沖泡出好茶的技術。因為茶不僅是文化，更應該走入生活，成為日常飲品，不一定要以茶具沖泡，利用馬克杯或者一般的茶壺都可以沖泡，但不建議用濾紙袋裝著，這樣茶葉無法伸展，茶滋味也會打折。
71年品牌，品質掛保證
在許多研究中發現，飲茶有益健康，例如可以解膩、幫助消化，而泡茶時的茶香，可以舒緩情緒，但無論如何，都必須確認茶葉的來源、品質與製程是否可靠，而有品牌保證的茶葉，是最安全的選擇。
天仁茗茶即日起至12月10日舉辦「71週年慶，沏一杯好茶」活動，單筆消費滿2000元，就送200折價券，正是購買茶葉的好時機。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言