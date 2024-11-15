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地震告警標準調整了！「國家級警報」新增這發送條件

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示意圖／ChatGPT
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每次地震來襲，總有人感嘆沒收到警報提醒，PTT鄉民甚至將其戲稱為「國家級邊緣人」。當手機沒有響，你就是那個孤單寂寞覺得冷的可憐蟲嗎？其實，氣象署針對地震速報的發送有一定的原則，今（2024）年9月1日起，進行了許多重要調整更新，快來一探究竟！

地震發生時想到什麼？大數據解密網友討論

網路溫度計DailyView》
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《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一年關於「地震」的熱門關鍵字，發現焦點多為「警報」相關字詞，包含「警報器」、「警報聲」、「災防」、「告警」、「App」等。

《網路溫度計DailyView》
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進一步觀察「地震警報」的探索概念，出現了「國家級警報」、「災防告警細胞廣播訊息」、「PWS」、「氣象署」、「NCC」等字詞，究竟這個警報系統是如何運作的？如何預警、又有誰會收到呢？

全民都必須認識的「國家級警報」

首先，依據國家災害防救科技中心的規劃類別，告警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」及「測試用訊息」四大類。其中，「國家級警報」包括由氣象署發布的地震速報及國防部發布的防空警報。

「國家級警報」適用於大範圍、民眾可能立即受到危害的災害，所以是不可關閉的。其餘的告警訊息，能透過手機介面設定開啟或關閉，可自行決定是否接收。

你可能會擔心收到氣象署地震速報的警報是否會額外收費？不會！這些訊息是透過災防告警系統（Public Warning System, PWS）免費發送，民眾不需要額外付費，國家也不需要另編經費，因此，不論你在哪裡，只要符合上述條件，就能第一時間收到警報，幫助爭取更多反應時間。

地震警報小秘密：提前預告好神奇？

常有不少民眾認為，在開始感受到強烈搖晃前，手機就能先收到警報，是一件很神奇的事情！你知道嗎？由於引發地震的物理機制很複雜，現今科技仍無法有效「預測」地震！無論是氣象署發布的國家級警報，或運用氣象署即時地震資料的民間相關App，都是在地震發生當下，迅速推估規模及各地預估震度進行推播，這些地震警報都是透由串接氣象署強震即時警報（地震速報），來獲取即時警報資訊。

對於國家級警報的避難提醒，網友們紛紛給予讚賞鼓勵，「灣對於淺層陸地型地震的預警可說是領先全球」、「謝謝雲寶、謝謝氣象署、謝謝守護臺灣的人們！願平安」、「地震來時常以為頭暈，還好手機在響地震警報，感恩您們」；也有人建議，「應設立長週期地震動階級，作為地震預警和地震報告對於高樓層的防災參考」。

新規則上路！地震速報發送條件放寬

翻攝FB／報地震 - 中央氣象署
翻攝FB／報地震 - 中央氣象署

以往的地震警報，主要針對預估震度達到4級以上的縣市，規模超過5.0的情況才會發送。不過，為了更符合多種地震情境，考量到規模6.5以上的大地震通常伴隨較大的低頻能量及較長的搖晃時間，可能對高樓層造成威脅，為了針對強震加強預警，現在新增了一項條件，當預估地震規模達到6.5以上，預估震度可能達到3級以上的地區也會收到警報。

要記得，當你收到「災防告警系統細胞廣播」，最重要的就是立刻避難！趁地震來襲之前，把握黃金時間保護自己，對此，中央氣象署特地製作相關懶人包，在FB粉絲專頁「報地震 - 中央氣象署」公告正確避難方式，可點此看

為何地震了才收到警報？背後原因揭曉

地震警報存在所謂的「盲區（blind zone）」！位在震央附近、於地震發生時，資料收錄或解算時間仍在處理作業，但已經感受到強烈震動，有發布警報只是沒有預先警告時間的地區，就稱為盲區。

由於地震預警是依靠震央附近的地震站接收地震P波資料，加上需要數據處理時間，也意味著，當震央非常接近時，恐來不及在地震波中的破壞性震波（速度較慢，但造成的損害較大）到達前收到警報。預警時間非常短、甚至沒有時間進行應變，導致震央附近的地區很難提前做出反應。

並非預測！地震預警爭取寶貴避難時間

示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

讓我們一起覆誦一次：「地震預警不等同地震預測！」由於目前世界各國對地震發生確切時間、地點以及規模或震度依然難以預測，特別是在臺灣這樣的高地震活動區域，無法避免盲區的情形。

即使如此，發送警報對提升安全意識仍有關鍵作用，能對距離震央稍遠的地區提供寶貴的幾秒到幾十秒告警時間幫助人們能夠迅速自我防護，設備系統能夠緊急因應，減少地震造成的傷亡和損害。

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月21日至2024年09月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『地震』、『地震警報』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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