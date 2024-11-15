地震告警標準調整了！「國家級警報」新增這發送條件

每次地震來襲，總有人感嘆沒收到警報提醒，PTT鄉民甚至將其戲稱為「國家級邊緣人」。當手機沒有響，你就是那個孤單寂寞覺得冷的可憐蟲嗎？其實，氣象署針對地震速報的發送有一定的原則，今（2024）年9月1日起，進行了許多重要調整更新，快來一探究竟！

地震發生時想到什麼？大數據解密網友討論

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一年關於「地震」的熱門關鍵字，發現焦點多為「警報」相關字詞，包含「警報器」、「警報聲」、「災防」、「告警」、「App」等。

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進一步觀察「地震警報」的探索概念，出現了「國家級警報」、「災防告警細胞廣播訊息」、「PWS」、「氣象署」、「NCC」等字詞，究竟這個警報系統是如何運作的？如何預警、又有誰會收到呢？

全民都必須認識的「國家級警報」

首先，依據國家災害防救科技中心的規劃類別，告警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」及「測試用訊息」四大類。其中，「國家級警報」包括由氣象署發布的地震速報及國防部發布的防空警報。

「國家級警報」適用於大範圍、民眾可能立即受到危害的災害，所以是不可關閉的。其餘的告警訊息，能透過手機介面設定開啟或關閉，可自行決定是否接收。

你可能會擔心收到氣象署地震速報的警報是否會額外收費？不會！這些訊息是透過災防告警系統（Public Warning System, PWS）免費發送，民眾不需要額外付費，國家也不需要另編經費，因此，不論你在哪裡，只要符合上述條件，就能第一時間收到警報，幫助爭取更多反應時間。

地震警報小秘密：提前預告好神奇？

常有不少民眾認為，在開始感受到強烈搖晃前，手機就能先收到警報，是一件很神奇的事情！你知道嗎？由於引發地震的物理機制很複雜，現今科技仍無法有效「預測」地震！無論是氣象署發布的國家級警報，或運用氣象署即時地震資料的民間相關App，都是在地震發生當下，迅速推估規模及各地預估震度進行推播，這些地震警報都是透由串接氣象署強震即時警報（地震速報），來獲取即時警報資訊。

對於國家級警報的避難提醒，網友們紛紛給予讚賞鼓勵，「臺灣對於淺層陸地型地震的預警可說是領先全球」、「謝謝雲寶、謝謝氣象署、謝謝守護臺灣的人們！願平安」、「地震來時常以為頭暈，還好手機在響地震警報，感恩您們」；也有人建議，「應設立長週期地震動階級，作為地震預警和地震報告對於高樓層的防災參考」。

新規則上路！地震速報發送條件放寬

翻攝FB／報地震 - 中央氣象署

翻攝FB／報地震 - 中央氣象署

以往的地震警報，主要針對預估震度達到4級以上的縣市，規模超過5.0的情況才會發送。不過，為了更符合多種地震情境，考量到規模6.5以上的大地震通常伴隨較大的低頻能量及較長的搖晃時間，可能對高樓層造成威脅，為了針對強震加強預警，現在新增了一項條件，當預估地震規模達到6.5以上，預估震度可能達到3級以上的地區也會收到警報。

要記得，當你收到「災防告警系統細胞廣播」，最重要的就是立刻避難！趁地震來襲之前，把握黃金時間保護自己，對此，中央氣象署特地製作相關懶人包，在FB粉絲專頁「報地震 - 中央氣象署」公告正確避難方式，可點此看。

為何地震了才收到警報？背後原因揭曉

地震警報存在所謂的「盲區（blind zone）」！位在震央附近、於地震發生時，資料收錄或解算時間仍在處理作業，但已經感受到強烈震動，有發布警報只是沒有預先警告時間的地區，就稱為盲區。

由於地震預警是依靠震央附近的地震站接收地震P波資料，加上需要數據處理時間，也意味著，當震央非常接近時，恐來不及在地震波中的破壞性震波（速度較慢，但造成的損害較大）到達前收到警報。預警時間非常短、甚至沒有時間進行應變，導致震央附近的地區很難提前做出反應。

並非預測！地震預警爭取寶貴避難時間

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

讓我們一起覆誦一次：「地震預警不等同地震預測！」由於目前世界各國對地震發生確切時間、地點以及規模或震度依然難以預測，特別是在臺灣這樣的高地震活動區域，無法避免盲區的情形。

即使如此，發送警報對提升安全意識仍有關鍵作用，能對距離震央稍遠的地區提供寶貴的幾秒到幾十秒告警時間，幫助人們能夠迅速自我防護，設備系統能夠緊急因應，減少地震造成的傷亡和損害。

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月21日至2024年09月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『地震』、『地震警報』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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