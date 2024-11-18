巴部農天然鹼性礦泉水推出限量《粉紅限定版》 喝水即公益 守護女性健康

文／ 巴部農提供

巴部農推出以純淨白與溫柔粉色的限量包裝，強調美麗從喝水開始。 圖／巴部農提供
巴部農推出<粉紅限定版>以純淨白與溫柔粉色的限量包裝，強調美麗從喝水開始。 圖／巴部農提供

巴部農天然鹼性礦泉水推出《粉紅限定版》提倡喝水即公益，邀請民眾一起支持乳癌防治與婦女關懷行動。這款富含健康礦物質的純淨好水，讓消費者在享受每日健康補給之餘，也能將行動化作公益，傳遞愛與關懷。

散發自然之愛，每滴水都充滿意義
在2024年的裙襬澎澎RUN活動中，巴部農首次亮相限量販售的《粉紅限定版》，以清新純淨的白色和象徵關懷的粉紅色為包裝，表達品牌對女性健康的重視。巴部農期望透過這款商品，讓每個人都能藉由簡單的飲水行為支持公益，傳遞「好水潤心田，用愛遞關懷」的品牌理念。

巴部農天然鹼性礦泉水富含「美的礦物質」偏硅酸、碳酸氫鹽和多種微量元素，是美麗養成的每日秘方。 圖／巴部農提供
巴部農天然鹼性礦泉水富含「美的礦物質」偏硅酸、碳酸氫鹽和多種微量元素，是美麗養成的每日秘方。 圖／巴部農提供

水中黃金ｘ美麗礦物質，打造自信健康的美麗基礎
「巴部農天然鹼性礦泉水」有別以往的內斂沉穩風格，推出活潑亮麗的《粉紅限定版》，強調「美麗從喝水開始」。巴部農源自於中央山脈大山背地藏的水源保護區內，是台灣唯一市售火山礦泉水。其原水即為世界罕見pH 9.0±0.5的天然鹼性，非經電解與人工添加，蘊含源自火山玄武岩礦脈融濾出有＂水中黃金＂之稱的「美麗礦物質」偏硅酸及美麗之源「碳酸氫鹽」等礦物質和多種微量元素，48.88Hz超低赫茲與4,500年的古老水齡，除了清甜口感亦幫助代謝。每一口都是純淨且充滿滋養能量，更被國際專家譽為「聖泉」，並屢獲國際大獎與SNQ營養保健食品認證。巴部農希望透過這樣的高品質天然好水，為愛美女性提供健康守護，讓美麗由內而外綻放。

喝好水助愛心，購買巴部農《粉紅限定版》支持乳癌防治與婦女關懷等相關公益團體。 圖／巴部農提供
喝好水助愛心，購買巴部農《粉紅限定版》支持乳癌防治與婦女關懷等相關公益團體。 圖／巴部農提供

公益行動，讓愛心如同飲水般成為生活的一部分
巴部農每售出一箱《粉紅限定版》，將捐贈50元給乳癌防治與婦女關懷相關公益團體，讓每瓶水都蘊含社會關愛。巴部農邀請一同響應「粉紅公益計畫」，讓愛與健康在生活中相伴，為守護美麗健康而努力！

美麗從喝水開始，巴部農《粉紅限定版》天然鹼性礦泉水 https://supr.link/YLwxU (限量販售，售完為止)

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