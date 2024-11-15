天兔暴風圈今晚觸恆春 賈新興：明午前後登陸枋寮枋山

天兔颱風即將威脅台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，天兔颱風昨晨海警、昨傍晚陸警，因環境條件較差，已於今天清晨5時減弱為輕度颱風。因北側太平洋高壓減弱不明顯，路徑則有偏西的趨勢。

賈新興說，輕颱天兔今晚暴風圈碰觸恆春半島，嘉義以南及台東逐漸進入暴風圈影響，預估中心明天中午前後登陸枋寮及枋山一帶，登陸後其強度迅速減弱。

近期天氣部分，他表示，明天受天兔颱風影響，嘉義以南及台北東側至台東有局部雨。周日起東北季風增強，苗栗以北及宜蘭有局部陣雨，午後花東有局部短暫陣雨， 桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢。下周一，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後南投以北有局部短暫雨。

賈新興說，下周二受萬宜颱風外圍水氣移入，桃園以北、宜花及台中至台南間有局部雨，午後高屏亦有局部短暫雨。下周三，北海岸、基隆至東北角及宜花東有局部雨。下周四至下周六，桃園以北及宜蘭有局部陣雨，午後山區及花東有零星短暫陣雨。下周五，新竹以北及宜花有局部陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。24日，午後桃園以北及宜蘭有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，今天起至12月止，宜蘭仍有持續性且異常降雨發生的機率。溫度方面，周日起至12月止，以正常至略偏涼的機率較高 。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。