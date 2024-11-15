新北天空灰濛濛達「橘色提醒」 環保局提醒民眾減少外出

昨晚至今天，新北天空一片霧濛濛，新北市環保局表示，昨天至今環境風場皆為偏東風，使台灣海峽產生背風渦旋，且風速較弱，水平及垂直擴散條件不佳，昨日起苗栗至嘉義地區汙染物無法有效擴散明顯累積。由於背風渦旋位置有略往北移動趨勢，桃園及本市轉為偏南風，使汙染物由南逐漸飄向北方移入新北，北部空品區清晨達到「屬對敏感族群不健康」的橘色提醒等級(AQI>100)。

新北環保局表示，台灣西半部昨日夜間至今日清晨風速微弱、濕度高、有濃霧，使PM2.5濃度維持，不易擴散，濃霧導致視線上看起來一片灰濛濛。

環保局說，提醒民眾應隨時注意空氣品質狀況，一般民眾戶外活動時，宜減少長時間劇烈運動，如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等應停止外出運動，另老人、小孩或敏感族群等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

環保局已於官網及「新北i環保」臉書專頁發布最新消息提醒民眾注意，並通知市府應變小組成員(教育局、社會局及衛生局)應變，同時也提醒轄內列管大型工廠提前預備實施應變措施、通訊軟體Line群組呼籲業者落實防制設備避免汙染物逸散，以延緩或減輕汙染物擴散不良造成空氣品質不良現象，並降低對民眾可能造成健康影響。