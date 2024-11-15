快訊

天空灰濛濛！北部空氣品質差 彭啓明曝跟「天兔颱風」有關

促進胃腸健康 醫師每天早餐吃優格再加4樣「超級食物」

整理包／賀12強第2勝入袋！4大超商再推「贏球限時優惠」 咖啡、珍奶全都有

新北天空灰濛濛達「橘色提醒」 環保局提醒民眾減少外出

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
北部地區今天一片灰矇。圖／新北市環保局提供
北部地區今天一片灰矇。圖／新北市環保局提供

昨晚至今天，新北天空一片霧濛濛，新北市環保局表示，昨天至今環境風場皆為偏東風，使台灣海峽產生背風渦旋，且風速較弱，水平及垂直擴散條件不佳，昨日起苗栗至嘉義地區汙染物無法有效擴散明顯累積。由於背風渦旋位置有略往北移動趨勢，桃園及本市轉為偏南風，使汙染物由南逐漸飄向北方移入新北，北部空品區清晨達到「屬對敏感族群不健康」的橘色提醒等級(AQI>100)。

新北環保局表示，台灣西半部昨日夜間至今日清晨風速微弱、濕度高、有濃霧，使PM2.5濃度維持，不易擴散，濃霧導致視線上看起來一片灰濛濛。

環保局說，提醒民眾應隨時注意空氣品質狀況，一般民眾戶外活動時，宜減少長時間劇烈運動，如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等應停止外出運動，另老人、小孩或敏感族群等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

環保局已於官網及「新北i環保」臉書專頁發布最新消息提醒民眾注意，並通知市府應變小組成員(教育局、社會局及衛生局)應變，同時也提醒轄內列管大型工廠提前預備實施應變措施、通訊軟體Line群組呼籲業者落實防制設備避免汙染物逸散，以延緩或減輕汙染物擴散不良造成空氣品質不良現象，並降低對民眾可能造成健康影響。

環保局 空氣品質

延伸閱讀

影／新北騎士凌晨自撞分隔島 顱內出血送醫搶救

桃園天空霧濛濛民眾以為瓦斯漏氣 環保局釋疑

機車噪音超標取締53輛車 更意外揪出失聯移工

大坑不見了？台中天空灰濛濛空品亮橘燈 中火3機組降載

相關新聞

新北天空灰濛濛達「橘色提醒」 環保局提醒民眾減少外出

昨晚至今天，新北天空一片霧濛濛，新北市環保局表示，昨天至今環境風場皆為偏東風，使台灣海峽產生背風渦旋，且風速較弱，水平及...

北部空氣品質差天空灰濛濛 彭啓明曝跟天兔颱風有關

今天西半部空氣特別髒，尤其桃園市灰色天空，環境部長彭啓明在臉書表示，天兔颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大...

國家地理雜誌野生動物路跑17日北市登場 警公布交管措施

「2024國家地理雜誌野生動物路跑」，這個月17日（周日）在台北市文山區登場，轄區文山一警分局公布交通管制措施，請用路人...

忙到只能超商果腹怕飲食不均衡？日營養師「定食4法則」教你健康吃

現代人生活忙碌，很多時候沒時間吃東西，可能會選擇到便利商店，簡單挑點東西果腹。但這樣吃久了，可能又會擔心營養不夠均衡。近來日本營養師尾形明莉就在媒體「日刊SPA！」分享，如何在挑選便利商店食物時，又能夠顧及營養。

天兔暴風圈今晚觸恆春 賈新興：明午前後登陸枋寮枋山

天兔颱風即將威脅台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道...

北北桃空氣好臭又霧茫茫 環境部：偏東風擴散條件差

大台北、桃園今晨空氣飄臭味，甚至霧茫茫，環境部提醒北部、中部、雲嘉南、高屏地區、頭份、新竹地區敏感族群應減少在戶外劇烈活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。