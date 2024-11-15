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天空灰濛濛！北部空氣品質差 彭啓明曝跟「天兔颱風」有關

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北部空氣品質差天空灰濛濛 彭啓明曝跟天兔颱風有關

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
北部、中部、雲嘉南、高屏地區、頭份、新竹地區空氣品質差，圖為桃園大園地區現況。圖／取自空氣品質監測網
北部、中部、雲嘉南、高屏地區、頭份、新竹地區空氣品質差，圖為桃園大園地區現況。圖／取自空氣品質監測網

今天西半部空氣特別髒，尤其桃園市灰色天空，環境部長彭啓明在臉書表示，天兔颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大氣汙染物難以擴散累積，很多地方都是敏感族群不健康等級。

彭啓明說，他是一個呼吸器官敏感的人就很有感覺。要等到颱風雲帶進來開始下雨才會雨除，請敏感性的朋友要多注意。

環境部提醒北部、中部、雲嘉南、高屏地區、頭份、新竹地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。環境部說，天兔颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環境部表示，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。今天宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。

環境部表示，明天颱風及其外圍環流影響，環境風場轉為東北風，中南部擴散條件稍差，汙染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

周東北季風增強，環境風場為東北風，中南部擴散條件稍差，汙染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

北部、中部、雲嘉南、高屏地區、頭份、新竹地區空氣品質差。圖／取自空氣品質監測網
北部、中部、雲嘉南、高屏地區、頭份、新竹地區空氣品質差。圖／取自空氣品質監測網
北部、中部、雲嘉南、高屏地區、頭份、新竹地區空氣品質差，圖為桃園觀音地區現況。圖／取自空氣品質監測網
北部、中部、雲嘉南、高屏地區、頭份、新竹地區空氣品質差，圖為桃園觀音地區現況。圖／取自空氣品質監測網

宜蘭 環境部 颱風

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