天兔將侵台！氣象署最新風雨預測曝 2地區今晚颱風假達標

天兔颱風雖然今晨減弱為輕度颱風，威脅仍不可小覷。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，陸上警戒區域包括高雄、屏東、恆春半島。根據中央氣象署上午7時的風雨預測，台東縣山區、恆春半島今晚達到停班停課的標準。

根據中央氣象署最新24小時雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，台東縣山區達停止上班上課標準。風力預測部分，恆春半島達標。