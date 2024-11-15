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天兔將侵台！氣象署最新風雨預測曝 2地區今晚颱風假達標
天兔颱風雖然今晨減弱為輕度颱風，威脅仍不可小覷。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，陸上警戒區域包括高雄、屏東、恆春半島。根據中央氣象署上午7時的風雨預測，台東縣山區、恆春半島今晚達到停班停課的標準。
根據中央氣象署最新24小時雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，台東縣山區達停止上班上課標準。風力預測部分，恆春半島達標。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
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