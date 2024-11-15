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天兔放慢轉向！粉專估明天傍晚登陸 7縣市慎防強風大雨
天兔颱風已經減弱為輕度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，暴風圈也縮小了，預計還有持續減弱的趨勢。天兔今天速度開始放慢，逐漸轉向，預計明天抵達西南海域時會很慢速移動、走走停停，登陸時間會延後到明天傍晚左右，登陸熱區仍然是屏東至恆春半島間。
等到天兔登陸之後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強度會快速減弱，從台東附近出海後，可能剩下熱帶低壓，如同山陀兒一樣灰飛煙滅。即便如此，天兔的核心小，但還是有頗強的環流雨帶，明天靠近至登陸的過程中，高雄、屏東、台東、花蓮仍會有強風大雨，台南、嘉義、澎湖則是間歇強風及大雨，依然不可以輕忽，別小看輕度颱風，「畢竟這隻兔子一路走來都瘋瘋的」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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