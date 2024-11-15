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忙到只能超商果腹怕飲食不均衡？日營養師「定食4法則」教你健康吃

聯合新聞網／ 綜合報導
日本營養師分析該如何從超商食物吃得健康。圖／Ingimage
日本營養師分析該如何從超商食物吃得健康。圖／Ingimage

現代人生活忙碌，很多時候沒時間吃東西，可能會選擇到便利商店，簡單挑點東西果腹。但這樣吃久了，可能又會擔心營養不夠均衡。近來日本營養師尾形明莉就在媒體「日刊SPA！」分享，如何在挑選超商食物時，又能夠顧及營養。

尾形指出，在超商買餐點時，最好注意四個法則。一是如同定食一般，購買複數品項組合，二是注重蛋白質，三是注意食物纖維，四是盡量選擇調味簡單的食物。具體舉例而言，可以選擇「雜糧飯糰、即食味噌湯、鹽烤鯖魚、海藻沙拉」這樣的組合。

尾形分析，五穀雜糧富含食物纖維，能夠防止血糖快速上升。魚肉不僅富含蛋白質，且和一般肉品相比，對腸的負擔較小，選擇鹽烤口味也能避免調味過量。再加上沙拉和味噌湯，更能用健康的食物，增加自己的飽腹感。

不過尾形也建議，在挑選食物時，也要避免會讓血糖急速上升的甜味劑、添加物、劣質油和醬汁等等。另外，若想增加蛋白質含量，可以挑選水煮蛋、優格或起司製品。水煮蛋通常價格便宜，而且營養滿分，嫌不夠再加上後面兩項。蛋白質是肌肉生長的原料，也有能提升體溫、安定食慾的效果，非常推薦多加攝取。

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