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科園醫院首家 高雄秀傳啟用

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄秀傳紀念醫院緊鄰路竹科學園區，昨天剪綵啟用，將逐步發展至700床規模。記者劉學聖／攝影
高雄秀傳紀念醫院緊鄰路竹科學園區，昨天剪綵啟用，將逐步發展至700床規模。記者劉學聖／攝影

緊鄰路竹科學園區、具700床規模的高雄秀傳醫院，是秀傳醫療體系第10家醫院，也是全台第1家設在科學園區的醫院，總統府秘書長潘孟安及立法院前院長王金平等人昨出席剪綵，未來將配合S科技廊帶，擘畫為急重症醫療中心。

高雄秀傳醫院歷時3年施工，昨盛大啟用，院方指高雄秀傳健康園區建築規畫3大主軸，除醫療大樓外，其次結合市立岡山醫院與台南市立醫院，致力社區健康營造；第3主軸會將園區打造成休閒場域，供作廠商、北高雄鄉親最佳假日去處。

總統府秘書長潘孟安（左起）帶著賴清德總統的祝福參加剪綵，身旁是秀傳醫療體系創辦人黃明和及立法院前院長王金平。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安（左起）帶著賴清德總統的祝福參加剪綵，身旁是秀傳醫療體系創辦人黃明和及立法院前院長王金平。記者劉學聖／攝影

秀傳醫療體系創辦人黃明和說，高雄秀傳是全台首設於科學園區的醫院，將配合高雄S科技廊帶，擘畫為急重症醫療中心。醫院以準醫學中心規模建造，總病床數700床，其中特殊床加急重症病床有420床。為強化岡山次區域急重症醫療服務，規畫消化系、心血管、癌症治療照護、創傷處理照護與腦中風5大急重症醫療中心；並有微創、婦幼、牙科、門診手術與糖尿病照護等特色醫療。

賴清德總統去年曾參加高雄秀傳醫院上梁，昨不克出席，改以賀電祝福。總統府秘書長潘孟安讚譽秀傳創辦人黃明和「醫者父母心」，擔任立委期間組厚生會推動全民健保，台灣現在才有全世界稱讚的健保制度。另重申賴清德總統健康台灣理念，指明年整體醫療健保預算增加500多億元，希望國人活得健康、長久。

健保 岡山 潘孟安

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