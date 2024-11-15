中山附醫精準醫療 降早期肺癌復發

藝人汪建民日前因肺癌過世，肺癌新增個案數年年破萬，國健署推動肺癌篩檢補助政策，早期患者從兩成增加到四成五。但據統計早期患者術後五年內仍有四到七成的復發風險，為降低復發機會，中山醫學大學附設醫院肺癌診治研究中心主治醫師陳焜結指出，早期患者可由肺癌專科治療團隊評估，於手術前後採取免疫輔助療法降低復發，這也是現今的國際治療趨勢。

治癌技術大躍進，治療除了為晚期病人延長存活為目標，現更往早期精準治療降低復發率為出發點，由於復發後若進入晚期肺癌，存活率會大大降低，死亡率會明顯增加，若能及早發現並接受完整治療，有助於良好的預後生活。

一名第三期肺癌患者，因腫瘤位置及範圍大，加上淋巴結轉移，在醫療團隊評估後，胸腔外科醫師認為先開刀有其風險，中山附醫肺癌診治團隊就決定讓患者先進行術前前導式治療，採取免疫加化療三到四個月，手術後再單用免疫療法，成功在手術前縮小腫瘤，並且預後效果佳。

中山附醫肺癌診治研究中心團隊成員、外科部部長夏君毅指出，肺癌三期之前，我們就是以「疾病治癒」為方向，一般而言，第一期Ｂ至三期，若腫瘤大於四公分或有淋巴結轉移，會依個案狀況建議可進行前導式輔導性治療，因為，癌細胞很狡猾，有可能術前就「微轉移」，但手術當下肉眼是看不見的，先治療也能縮小腫瘤，讓手術更好切除，提高完整取出腫瘤組織的機會，手術後再轉給腫瘤內科繼續進行免疫治療，消除剩餘的癌細胞，降低復發的可能性。

這種包圍式的治療方式於國際間被稱為「早期肺癌圍手術免疫治療」，也是近年國際治療指引中，早期肺癌輔助治療的建議首選。陳焜結指出，這種包圍式治療從術前到術後療程約一年，但時間長短得依個人而訂，目前研究顯示，術前採化免疫加化療完全反應率約兩成，比起單純化療只有百分之四，效果顯著、預後狀況佳。

根據研究，使用免疫輔助治療的患者，追蹤四年的整體存活率接近七成，相較傳統只進行化療者，提高了百分之十五。夏君毅及陳焜結醫師都提醒，癌症治療的工具已愈來愈多，內外科團隊合作可提升病人的整體存活率，以中山附醫為例，整體肺癌的五年存活率達七成二，比全國平均的五成高出許多，這也代表患者在有機治癒之前，內外科共治共開處方，能溝通的醫療團隊就是對病人最好的治療方式。