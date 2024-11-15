聽新聞
0:00 / 0:00

臺北文創 打造千吋LED電視牆

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
臺北文創會所的千吋LED，全長廿五公尺，相當於一個奧運標準泳池寬度。圖／臺北文創提供
臺北文創會所的千吋LED，全長廿五公尺，相當於一個奧運標準泳池寬度。圖／臺北文創提供

鯨魚在水中游動的光影，流動且順暢，栩栩如生的影音效果皆呈現在ＬＥＤ螢幕上，而這面螢幕面積超過一千吋、長達二十五公尺，亞洲目前規模最大的室內小間距ＬＥＤ電視牆，坐落於臺北文創十四樓的文創會所。此螢幕斥資數千萬，是臺北文創「求新求變、嘗試改造」的第一步。

為因應數位科技時代下展演型態的變革，臺北文創打造室內Ｐ一點二小間距ＬＥＤ電視牆，邀日本建築大師伊東豊雄設計，並由本土ＬＥＤ封裝大廠「宏齊科技」製造，螢幕相當於一座奧運標準泳池的寬度，十分壯觀。臺北文創昨舉辦發表會，邀台北市文化局副局長劉得堅等一百多位產官學界的貴賓親身體驗。

臺北文創會所是台北唯一擁有二七六坪空中綠地的展演場域，從二百七十度環繞的大型落地窗望出去，台北盆地周圍的群山、信義區摩天大樓盡收眼底。臺北文創指出，巨型ＬＥＤ電視牆採用目前最先進的ＣＯＢ技術封裝，未來無論在車展、時尚走秀、音樂會等活動，都能為觀眾帶來更全方位的感官體驗。

「要做，就做到最好！」臺北文創董事長洪主民表示，作為台灣第一個文創ＢＯＴ案，臺北文創從未放緩自我投資、自我成長的步伐。這次不惜投入巨資，建置巨型ＬＥＤ螢幕就是邁向求新的起點；臺北文創總經理劉麗惠也說，文創展演與數位科技同頻共振，已在全世界形成一股勢不可擋的潮流，臺北文創不會缺席。

文創 自我成長 音樂會

延伸閱讀

智慧顯示創新應用助力遊艇休閒業 AI互動娛樂好吸睛

歡樂48天到元旦！ 2024「新北耶誕城」11/15開城 8大主題4大展區、LED城堡光雕秀、百變耶誕樹、14條絕美光廊必追

就市論勢／半導體設備、封裝 可長抱

搶先看！新北耶誕城後天開城起跑 燈區今晚試映

相關新聞

健康主題館／每天5000步 遠離糖尿病

台灣18歲以上糖尿病盛行率約11%，推估全台有218萬糖尿病人口，昨天是「世界糖尿病日」，中華民國糖尿病衛教學會與台南市...

滑手機恐讓你口臭又顯老！長時間「面無表情」 當心臉部肌肉萎縮

現代人手機不離身，平時無論是要用通訊軟體談公事，還是休閒放空看影片，總是會滑手機滑個不停。然而長時間使用手機，卻可能對身體帶來負擔，甚至會影響臉部肌肉，讓自己看起來變得更蒼老。

臺北文創 打造千吋LED電視牆

鯨魚在水中游動的光影，流動且順暢，栩栩如生的影音效果皆呈現在ＬＥＤ螢幕上，而這面螢幕面積超過一千吋、長達二十五公尺，亞洲...

中山附醫精準醫療 降早期肺癌復發

藝人汪建民日前因肺癌過世，肺癌新增個案數年年破萬，國健署推動肺癌篩檢補助政策，早期患者從兩成增加到四成五。但據統計早期患...

偽造車牌擬重罰3.6萬、車銷毀

偽造車牌事件層出不窮，交通部昨表示，將修法提高罰鍰上限，從現行的一萬八百元，提高至三萬六千元，並當場沒入車輛銷毀；汽車駕...

非聽不可／肩膀痠痛的中醫保健 肌少症與骨鬆的居家運動處方

肩膀痠痛的中醫保健

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。