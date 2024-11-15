臺北文創 打造千吋LED電視牆

鯨魚在水中游動的光影，流動且順暢，栩栩如生的影音效果皆呈現在ＬＥＤ螢幕上，而這面螢幕面積超過一千吋、長達二十五公尺，亞洲目前規模最大的室內小間距ＬＥＤ電視牆，坐落於臺北文創十四樓的文創會所。此螢幕斥資數千萬，是臺北文創「求新求變、嘗試改造」的第一步。

為因應數位科技時代下展演型態的變革，臺北文創打造室內Ｐ一點二小間距ＬＥＤ電視牆，邀日本建築大師伊東豊雄設計，並由本土ＬＥＤ封裝大廠「宏齊科技」製造，螢幕相當於一座奧運標準泳池的寬度，十分壯觀。臺北文創昨舉辦發表會，邀台北市文化局副局長劉得堅等一百多位產官學界的貴賓親身體驗。

臺北文創會所是台北唯一擁有二七六坪空中綠地的展演場域，從二百七十度環繞的大型落地窗望出去，台北盆地周圍的群山、信義區摩天大樓盡收眼底。臺北文創指出，巨型ＬＥＤ電視牆採用目前最先進的ＣＯＢ技術封裝，未來無論在車展、時尚走秀、音樂會等活動，都能為觀眾帶來更全方位的感官體驗。

「要做，就做到最好！」臺北文創董事長洪主民表示，作為台灣第一個文創ＢＯＴ案，臺北文創從未放緩自我投資、自我成長的步伐。這次不惜投入巨資，建置巨型ＬＥＤ螢幕就是邁向求新的起點；臺北文創總經理劉麗惠也說，文創展演與數位科技同頻共振，已在全世界形成一股勢不可擋的潮流，臺北文創不會缺席。