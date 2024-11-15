偽造車牌擬重罰3.6萬、車銷毀

偽造車牌事件層出不窮，交通部昨表示，將修法提高罰鍰上限，從現行的一萬八百元，提高至三萬六千元，並當場沒入車輛銷毀；汽車駕駛若非車輛所有人，也將一併開罰，汽機車都適用。交通部表示，後續會盡速呈報行政院，並交由立法院審議，通過後即可實施。

根據交通部統計，二○二一年至去年，每年平均有一七一件偽變造車牌、每月平均約十四件，今年截至目前則有一○一二件，併同溯源查緝，以刑法移送共八五九件、八九六人。進一步分析，偽造車牌中有百分之八十是吊扣、吊銷及報廢車輛，百分之十六涉及犯罪嫌疑。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，今年偽變造車牌事件明顯增加，已邀集法務部、地方政府等單位討論，現行道交條例針對偽造車牌罰鍰上限為一萬八百元，將比照危險駕駛，提高至三萬六千元，並當場移置保管車輛。

林福山說，另也將明定使用偽變造或矇領牌照及未懸掛號牌情形者，均按最高額處罰三萬六千元，並增訂偽變造或矇領牌照直接沒入車輛，以及併罰汽車駕駛人條款。

林福山表示，許多偽變造車牌都是從中國大陸進口，公路局已與關務署、警政署建立進口貨物查核通報機制。