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津貼催生效果有限 托盟：應增托育資源

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
托育及就業政策催生聯盟召集人劉毓秀說，聯合國人口基金研究指出，普及公共化托育設施才能有效抑制少子女化，國內策略卻非如此，導致政策愈執行生育率愈低。記者林琮恩／攝影
托育及就業政策催生聯盟召集人劉毓秀說，聯合國人口基金研究指出，普及公共化托育設施才能有效抑制少子女化，國內策略卻非如此，導致政策愈執行生育率愈低。記者林琮恩／攝影

台灣少子女化困境，政府提出發放育兒津貼、延長育嬰留職停薪津貼等政策。托育及就業政策催生聯盟昨發表少子女化對策建言，聯盟召集人劉毓秀說，聯合國研究指出，普及公共化托育設施才能抑制少子女化，國內策略卻非如此，導致生育率仍低。

依國發會人口推估，二○七○年育齡女性僅剩總體人口四分之一。托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴說，因應育齡女性減少，政府應幫助女性穩定工作、兼顧家庭，近期政府卻提出協助婦女重返職場措施，形同要求女性「先離職回家育兒」，如此守舊思維，年輕世代無人能接受。

黃喬鈴說，聯合國調查顯示，發放育嬰津貼對於提升生育率效果有限，還恐誘導貧窮女性，以生育換取津貼，讓其陷入不利處境，且國外研究顯示，缺乏高品質家外托育服務，短期影響兒童認知發展，長期恐致犯罪率上升，不利社會發展，「陳時中政委既有龐大預算，應對症下藥，擴建公共托育資源，與有彈性的育嬰假。」

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，政府應正視年輕父母經濟負擔，如許多家長反應，課後安親班、寒暑假夏令營等花費甚鉅，政府應設法讓課後照顧公共化，減輕家庭安親負擔，讓育嬰留職停薪制度彈性化，減輕女性薪資損失。

衛福部社家署代理署長周道君說，將持續推動○至二歲公共托育資源布建，增加托育量能，提供家長正向教養子女相關資源；綜觀國際政策，布建托育資源多是為提升女性勞動參與率，但家長自己帶、送托嬰中心二方向應該並進，讓孩子在好的環境成長。

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