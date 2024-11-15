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疼惜慢飛兒 台灣大募集耶誕禮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣大「微樂心溫度」號召民眾募集耶誕禮物，種下希望種子，助慢飛天使和弱勢家庭孩童心願成真。圖／台灣大基金會提供
台灣大「微樂心溫度」號召民眾募集耶誕禮物，種下希望種子，助慢飛天使和弱勢家庭孩童心願成真。圖／台灣大基金會提供

據健保署統計，國內零至六歲兒童因發展遲緩接受早療人數近十年翻倍成長，弱勢家庭比例也逐年攀升，台灣大哥大第七屆「微樂心溫度」勸募活動，攜手台灣兒童發展早期療育協會、基督教芥菜種會，透過「微樂志工」平台為四三○位發展遲緩和弱勢家庭孩童募集禮物，耶誕節前夕送至孩子手中。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，台灣大自二○一四年推出「微樂志工」科技平台，串連公益資源，至今幫助逾五八三家公益團體、招募一萬名志工會員，促成超過八百項公益活動

「微樂心溫度」至今合作近十家團體，成功幫助偏鄉孩子、身心障礙者、重症孩童及長者送出一八九五份禮物。

她說，「微樂心溫度」活動邁入第七屆，今年對象鎖定發展遲緩和弱勢家庭孩童，透過平台募集耶誕禮物。即起至廿八日，民眾可至台灣大微樂志工官網的「物資」專區認領禮物，為孩子種下希望種子。

今年宣傳影片《微愛相連 溫暖傳心》，記錄一對發展遲緩的兄妹。四歲的哥哥德德，自七個月大時叫過一次「爸爸」後，便再也沒有開口說話，二歲的妹妹小依也有同樣情況。媽媽為兄妹許下願望，德德心願是擁有「彈跳床」；妹妹對聲音充滿好奇，希望獲得一套能發出聲響的廚房玩具組。

曾參與「微樂心溫度」的台灣大志工、也是禮物捐贈者的同仁說，自己出發點很簡單，在這充滿意義的節日裡，送出一份小小的禮物，只要收到的人開心，這就是最大的意義。

公益活動 弱勢家庭 禮物

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