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醫院工會批護病比灌水 促衛福部修正

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

立委羅廷瑋（左）、陳昭姿（右）、台大醫院企業工會理事長楊心慧（左二）、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷（右二）等，昨在立法院舉行「護病比數據全面造假 衛福部還在裝聾作啞」記者會，表示衛福部長邱泰源應向全台護理人員公開道歉承認藉由造假護病比公式踐踏護理人員辛勞付出。記者曾學仁／攝影
立委羅廷瑋（左）、陳昭姿（右）、台大醫院企業工會理事長楊心慧（左二）、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷（右二）等，昨在立法院舉行「護病比數據全面造假 衛福部還在裝聾作啞」記者會，表示衛福部長邱泰源應向全台護理人員公開道歉承認藉由造假護病比公式踐踏護理人員辛勞付出。記者曾學仁／攝影
衛福部今年三月公告各層級醫院三班護病比標準，但台大、成大醫院企業工會代表昨指出，衛福部現行計算公式，病床僅需填報「一般病房」，但未區分隔離及安寧等病床，刻意低估實際照顧量，但護理人力定義寬鬆，全面計入所有護理人力，根本是灌水。衛福部應立即修正，未達標病房應關床，保障病人安全。

台大醫院企業工會理事長楊心慧說，以台大醫院各科一般病房中有隔離病室一三二床，這些病人也由一般病房的護理人力照顧，但衛福部不計入照顧床數，意思是只要病人住在隔離病室，「在衛福部眼裡這個病人就是幽靈，所有護理時數的花費是在做功德」。

以台大醫院十三Ｄ腎臟內科病房、五E三綜合病房、十四Ｂ感染內科病房共三個病房為例，依衛福部現行護病比計算公式，三個病房總計九個班別中，有八個都能達成現行標準，楊心慧說，但將護理人員實際提供照護的隔離病床計入，護病比達標班別瞬間減為三個。

衛福部護病比計算爭議 製表／元氣中心
衛福部護病比計算爭議 製表／元氣中心

楊心慧說，從數據觀察，校正前後照護量落差高達百分之廿四至五十三；部分單位大夜護病比更從原來一比十一點五，衝上一比十七點五，這是衛福部刻意高估實際照護人力，藉以欺瞞社會、粉飾太平的現在進行式。

「如果衛福部再不把耳朵打開來，聽基層的聲音，砸再多錢改善護理環境也沒有用。」楊心慧說，三班護病比入法是護理人力整備計畫之一，經研究計算公式，院方的確沒有報假數據，但這個計算公式沒有把隔離病房與安寧病房納入，「從頭到尾都是有瑕疵的」。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，目前醫院病房以一般住院等急性病床最多，全國共八萬多床，衛福部公布三班護病比，是指急性一般病床，另特殊病房如安寧病房、開刀房等，這類有廿幾種，各醫院狀態都不同，以醫療機構設置標準規範，基於病人照顧嚴重程度不同，有不同照顧模式。

台大、成大醫院企業工會代表指出，衛福部不應將「特殊病房」跟「特殊病床」混為一談。現行一般病房中，除了既有「急性一般病床」，同時也有設立「特殊病床」，如隔離病床，病房護理師明明直接照護隔離病床患者，現行護病比呈現卻被摒除，導致照護總量嚴重低估。

台大醫院 衛福部 隔離

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