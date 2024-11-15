醫院工會批護病比灌水 促衛福部修正
衛福部今年三月公告各層級醫院三班護病比標準，但台大、成大醫院企業工會代表昨指出，衛福部現行計算公式，病床僅需填報「一般病房」，但未區分隔離及安寧等病床，刻意低估實際照顧量，但護理人力定義寬鬆，全面計入所有護理人力，根本是灌水。衛福部應立即修正，未達標病房應關床，保障病人安全。
台大醫院企業工會理事長楊心慧說，以台大醫院各科一般病房中有隔離病室一三二床，這些病人也由一般病房的護理人力照顧，但衛福部不計入照顧床數，意思是只要病人住在隔離病室，「在衛福部眼裡這個病人就是幽靈，所有護理時數的花費是在做功德」。
以台大醫院十三Ｄ腎臟內科病房、五E三綜合病房、十四Ｂ感染內科病房共三個病房為例，依衛福部現行護病比計算公式，三個病房總計九個班別中，有八個都能達成現行標準，楊心慧說，但將護理人員實際提供照護的隔離病床計入，護病比達標班別瞬間減為三個。
楊心慧說，從數據觀察，校正前後照護量落差高達百分之廿四至五十三；部分單位大夜護病比更從原來一比十一點五，衝上一比十七點五，這是衛福部刻意高估實際照護人力，藉以欺瞞社會、粉飾太平的現在進行式。
「如果衛福部再不把耳朵打開來，聽基層的聲音，砸再多錢改善護理環境也沒有用。」楊心慧說，三班護病比入法是護理人力整備計畫之一，經研究計算公式，院方的確沒有報假數據，但這個計算公式沒有把隔離病房與安寧病房納入，「從頭到尾都是有瑕疵的」。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，目前醫院病房以一般住院等急性病床最多，全國共八萬多床，衛福部公布三班護病比，是指急性一般病床，另特殊病房如安寧病房、開刀房等，這類有廿幾種，各醫院狀態都不同，以醫療機構設置標準規範，基於病人照顧嚴重程度不同，有不同照顧模式。
台大、成大醫院企業工會代表指出，衛福部不應將「特殊病房」跟「特殊病床」混為一談。現行一般病房中，除了既有「急性一般病床」，同時也有設立「特殊病床」，如隔離病床，病房護理師明明直接照護隔離病床患者，現行護病比呈現卻被摒除，導致照護總量嚴重低估。
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