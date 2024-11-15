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護理工會：護病比入法 才有強制力

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
衛福部今年三月公告各層級醫院三班護病比標準，台大醫院與成大醫院工會代表表示，衛福部公告護病比公式設定大開後門。示意圖。記者林伯東／攝影
衛福部今年三月公告各層級醫院三班護病比標準，台大醫院與成大醫院工會代表表示，衛福部公告護病比公式設定大開後門。示意圖。記者林伯東／攝影

台大醫院與成大醫院工會代表批評，衛福部公告護病比公式設定大開後門，一線臨床護理師直言，護理師實際照顧多少人就該是多少，而非用公式美化，美國加州護理師如果需照顧的病人超過上限，可拒絕上班，「但台灣根本沒辦法」，在有限的時間內處理更多事，對病人安全沒有幫助。 

台灣護理產業工會理事吳珮妤認為，衛福部三班護病比的計算公式，一直存在爭議，有些醫院有人出院又有新病人住院，只算一床，以護病比一比六計算，還是只算六個病人，但病人出入院對第一線人員很有壓力，「目前計算公式提到占床率，不算護病比而是護床比」。

吳珮妤說，護理師實際照顧多少病人，護病比就多少，不應用公式美化，重點還是希望三班護病比入法，才會有強制力。她舉例，感染科一般病房有一個肺結核病人，醫院不可能只讓一個護理師照顧一個病人，但照顧隔離病人需要的防護較多，所需要護理時數較高，這應該納入計算。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，先前開過許多次協商會議，的確沒有討論到工會訴求內容，之所以優先以一般急性病床計算，因為這是當下需要迫切解決的問題，相關團體在搜集意見階段，應要盡可能地表達意見。

衛福部 護理師 護病比

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