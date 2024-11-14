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棒球連勝！心臟科醫曝比賽輸贏對心臟負荷大不同

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
世界12強棒球賽，中華隊繼昨天以6比3打敗韓國隊，今天再以2比1擊退多明尼加隊。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提醒，心血管疾病患者、高危險群勿沾染酒精，賽前也不要忘記服藥，並適時評估身體情況。 本報資料照
世界12強棒球賽，中華隊繼昨天以6比3打敗韓國隊，今天再以2比1擊退多明尼加隊。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提醒，心血管疾病患者、高危險群勿沾染酒精，賽前也不要忘記服藥，並適時評估身體情況。 本報資料照

世界棒球12強賽在台北大巨蛋登場，中華隊繼昨天以6比3戰勝韓國隊，今天又以2比1打敗多明尼加隊，收下預賽2連勝，也讓台灣球迷的心情為之振奮。更有不少網友在社群平台討論賽事、更新即時戰況，還有人表示「看到頭皮發麻」、「有種奧運回來的即視感」、「差點忘記呼吸」。

中華隊連續兩天打敗韓國隊、多明尼加隊，有人形容「有奧運的即視感」，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風今天提醒，關注體育賽事時，情緒過於激動會增加心臟負擔，親臨現場又高於觀看電視轉播。他建議，心血管疾病患者、高危險群勿喝酒，賽前也勿忘記服藥，並適時評估身體情況。

洪惠風指出，民眾觀看體育賽事時，一旦情緒緊張、興奮，就會喚起人體交感神經運作，血壓、心跳因此變高變快，對於心臟都是一種負擔，而當人體遭受極大刺激時，心律不整、心肌梗塞、心臟驟停、心碎症候群等疾病找上門的機率就會增高。

他以國外研究為例，球迷觀看冰球賽事時心跳速率翻倍，親臨現場高於電視轉播，另在世界杯足球賽前後，心血管疾病住院患者增加15%。研究進一步顯示，球迷的心血管疾病風險，隨著支持球員或隊伍勝負有所變化，輸比贏更能導致觀眾突發致死性的心血管疾病。

針對高危險群，洪惠風建議，觀看運動賽事前要愈冷靜評估身心狀況，飲食方面，他也建議勿吃太多，且較碳酸飲料、油炸類食物，酒精的刺激性更大，應避免食用，慢性病患者觀看運動賽事前更別忘記服藥。

洪惠風分享，曾幫平時收縮壓110至120以上毫米汞柱、舒張壓70以上毫米汞柱的病人紀錄血壓，發現對方觀看今年奧運的黃金男雙「麟洋配」的金牌戰時，第一局後收縮壓升到161毫米汞柱、舒張壓103毫米汞柱；第二局收縮壓171毫米汞柱、舒張壓109毫米汞柱；決勝局收縮壓198毫米汞柱、舒張壓112毫米汞柱。

該名病人後來因此不敢看直播，換成網路閱覽即時比分。洪惠風對此也說，讓人太緊張的球賽，「確實是會升高血壓。」

至於普通民眾，則要留意心碎症候群，該病又稱章魚壺心肌症，是當情緒太激動或太驚嚇與悲痛、壓力極大時，人體的交感神經使心臟負荷過大，此時心血管就算未阻塞，也會出現類似阻塞的情況，發病族群不限於高危險群、慢性病患者、年齡層也較廣。

不過，洪惠風提醒，如果平時沒有危險因子，身體就有本錢應對偶爾的外界刺激，若平時保健沒做好，就要加以預防。他進一步說，心肌梗塞就像土石流，預防土石流包括平時做好水土保持，也就是要維持好的生活習慣，像勿抽菸、飲酒，才能避免三高問題；好的作息則是勿熬夜、注意體重管理。

像是土石流的心肌梗塞，好發時期包括颱風天，也就是生氣、疲憊、壓力、緊張等，像看運動賽事就符合壓力、緊張等危險因子，一旦沒做好平時水土保持，也就是有不良的生活習慣、作息，心肌梗塞的風險就也愈高。

心肌梗塞 心血管疾病 患者

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