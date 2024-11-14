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觀光署：行銷推廣擴散 來台旅客市場逐漸回穩

中央社／ 台北14日電

國民黨智庫今天針對國家觀光政策，進行年終檢討。對此，交通部觀光署今天晚間強調，雖然今年來台旅客受到很多不利因素影響，但整體市場漸趨回穩。

國家政策研究基金會今天召開國家觀光政策檢討座談會，會中國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民表示，國民黨主席朱立倫有建議新政府30項作法，其中包含修正陸客限縮政策、成立觀光研訓院還有召開觀光國是會議等。

交通部觀光署今天晚間強調，觀光署積極開拓各入境客源市場，力達各市場正向成長及均衡發展等目標，今年度雖受諸多不利因素衝擊，然於各項行銷推廣作為擴散下，整體市場漸趨回穩，今年截至11月12日止，累計來台旅客規模約649萬人次，已超過112年度648萬人次水準。

觀光署指出，今年積極「擴大海外行銷據點」，強化宣傳廣、深度，包括陸續成立雅加達、孟買、巴黎及溫哥華等台灣觀光服務分處，以「多元、創意行銷」策略打造台灣嶄新形象及口碑。

包括推出台灣觀光品牌3.0版的TAIWAN–Waves ofWonder（台灣魅力．驚喜無限）及全新4大主題SHARE（分享）、DISCOVER（探索）、ENGAGE（連結）、ENJOY（享受）宣傳影片。

觀光署表示，各主力市場也邀請名人擔任台灣觀光形象代言人，及透過海外旅展、推廣會、戶外廣告、電子/社群及多元媒體廣告多管齊下宣傳，今年第4季更已籌辦多項重要促銷引客措施，如推出高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等作為，期透過波段性促銷及宣傳，再帶動一波來台熱潮。

至於各界關切陸客來台觀光部分，觀光署說，歡迎中國旅客來台旅遊立場不變，且自陸方113年8月、9月分別恢復福建居民赴馬祖與金門旅遊以來，亦以實際行動辦理各項旅遊推介會，並邀請當地旅行業者、媒體、KOL等前來熟悉旅遊及取材等實際行動證明，期盼陸方也能展現相對善意和努力，共同為兩岸和平與交流作出貢獻。

觀光署強調，後續恢復兩岸旅遊交流，將依執行狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

觀光署 陸客

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