健康你我他／獨子奉養九旬父 褒貶毀譽心泰然

退休後，看見許多高齡者再度就業或樂享天年、海闊天空，唯獨我仍在奉養高齡老父。一向依賴養兒防老的父親，全由我這獨子照護，目前身體尚硬朗，但從不做家務的他，三餐更要求服侍到位。

老人家年過九旬，諱疾忌醫，更排斥外人幫忙家務，連送餐都不獲認同。但是可別以為照顧生活起居及侍候三餐是件簡單的事，光是老人家三餐的菜色，要少量求精緻、挑嘴又要合口味，就足夠磨人了。平時配合老人家作息，陪看病散步還好，但早起剛備好早餐，午餐又接踵而至，分秒必爭、刻不容緩，常會逼得讓人喘不過氣。

老人家牙口不好，我也不善廚藝，只好經常尋求外賣，但假日仍得靠太太絞盡腦汁變點花樣滿足他的味蕾，日子久了，連附近餐廳也都吃膩了，縱然自認照顧父親已卯足全力，依然得不到體諒，但只要過些時日，他便再度躁動，帶著滿腔積怨與不滿，揶揄、尖酸刻薄話語衝口而出，讓我常左右為難，備感黔驢技窮的壓力。

即使「做到流汗被嫌到流涎」，但我們夫妻長期照護老寶貝已行之有年、街坊有目共睹，面對父親的褒貶毀譽，我也愈來愈處之泰然，但求問心無愧。雖然不知這種全天候無給職的長期照護將會延續多久，但只要體力許可，我仍會長期陪伴照護父親，見他身體康泰，一切辛苦都值得。