肺阻塞有4高危機 醫師籲打疫苗保護

一名62歲肺阻塞病人，平常有咳、痰、喘症狀，某日夜咳不止且無法呼吸，家人連忙送急診治療，幸好從鬼門關救回。沒想到，一個月內又發生急性心肌梗塞險送命。台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務組委員柯信國指出，肺阻塞（COPD）早期多無明顯症狀，經過長時間的呼吸道發炎反應，會提高感染其他疾病機率。

肺阻塞是一種慢性疾病，且無法根治。柯信國說，肺阻塞病人正面臨高死亡率、高住院率、高惡化率、高共病率的「四高危機」，建議應從提升疾病診斷與照護品質著手改善，避免變成嚴重肺阻塞，讓病程進入呼吸衰竭。肺阻塞應該邁向優化治療品質階段，從疫苗、戒菸、營養、復健等多方面照護介入，降低四高風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會最新「台灣肺阻塞風險暨照護普查」結果顯示，有肺阻塞惡化史及其他高風險因子的病人，包含明顯呼吸道症狀、頻繁咳痰、心血管共病等，病情再次惡化的機率為低風險病患的9倍；心血管共病者風險也增加4.4倍，顯示肺阻塞不只是呼吸問題。

肺阻塞及心血管疾病雖然是二個不同系統的疾病，其共同危險因子「吸菸」會加重原本的胸腔問題及心臟病。台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達指出，咳、痰、喘甚至胸悶等症狀全部混在一起時，許多人會以為只是感冒、氣喘或其他呼吸道疾病，忽略心肺發出的警訊，等到罹患肺阻塞疾病時，已經錯失黃金治療期。

周昆達說，這份普查資料也顯示從未吸菸相較已戒菸、持續吸菸的肺阻塞病人，惡化風險下降29%，接種疫苗比未接種疫苗的病人，中重度惡化風險降低了13%。建議吸菸、65歲以上長輩，每年施打流感及肺炎鏈球菌疫苗，減少肺阻塞急性發作。