健康主題館／每天5000步 遠離糖尿病

台灣18歲以上糖尿病盛行率約11%，推估全台有218萬糖尿病人口，昨天是「世界糖尿病日」，中華民國糖尿病衛教學會與台南市政府衛生局日前於奇美博物館舉行園遊會暨點燈儀式，台南市長黃偉哲指出，糖尿病早期症狀並不明顯，若代謝症候群指標達三項或糖化血色素（HbA1c）在5.7%至6.4%之間，建議接受檢查，降低風險。

「2024聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈儀式」日前舉行，今年世界糖尿病日主題為「糖尿病與幸福健康」，糖尿病衛教學會策畫「健康i台灣，達標一起GO！」健走挑戰，鼓勵民眾每天步行5000步，養成良好的運動習慣。黃偉哲也對市民提醒，必要時可至308家代謝症候群防治診所檢查，降低糖尿病風險。

健走挑戰還設立了機關團體組競賽，聯合報健康事業部「慢病好日子」團隊在競賽中，榮獲醫藥設備廠商組第一名，台南市政府衛生局則在全台衛生局組獲得第二名。

前副總統陳建仁與糖尿病衛教學會理事長歐弘毅等人參加「2024聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈儀式」，邀請民眾一起健走，守護健康。圖／劉家汶攝影

每周健走3天 有助控糖

健走好處多多，成大醫院內分泌科主任、中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅建議，推行健走，主要是國人運動風氣較不盛行，不只是糖尿病患，連照顧者也活動量不足，健走比其他的有氧運動容易量化，可透過應用程式記錄，建議糖尿病患者每周至少3天、單次2.5小時，健走5千至1萬步，直至流汗、微喘，有助控制血糖。

歐弘毅表示，健走隨時可做、在短時間內就能達到人體所需的一般活動量，可幫助增強心肺耐力、降低心血管疾病風險。不過，健走雖然簡單，但每天要達標並非易事，透過這項挑戰，希望喚起社會各界健康意識，無論是糖友或一般民眾，都應養成中強度有氧運動習慣，並利用數位科技來追蹤進度，達成健康目標。

數位療法 提供精準治療

台南市政府衛生局長李翠鳳說，數位科技讓糖尿病管理更為便利，如胰島素注射智慧軟體這類「數位療法」，可為糖友提供個人化精準治療方案；數位化不僅增強控糖效果，還促進糖尿病預防知識的普及。聯合報健康事業部也在活動現場推出「慢病好日子」攤位，讓市民在輕鬆的氛圍中了解糖尿病相關知識。

黃偉哲提醒，糖尿病患者須與醫療團隊密切配合，不只應定期治療與追蹤，應透過健康飲食、控制體重，防止併發症產生，台南市已有145家醫療院所加入糖尿病共照網，為糖友提供全面性照護。歐弘毅指出，糖尿病患若要健走，建議挑選適合的鞋子、服裝、場地，循序漸進、過程中覺得不適可放慢速度，或立即停止，適時求助。