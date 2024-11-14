國政基金會籲每年開發百萬陸客 觀光署：滾動式檢討

國家政策研究基金會今邀集業界公協會及專家學者召開國家觀光政策年終檢討座談會，會中建議修法成立國家促進觀光產業委員會、每年開放100萬人次陸客等。交通部觀光署表示，恢復兩岸旅遊交流將依執行狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

國家政策研究基金會今表示，今年1到8月出入境逆差達到641萬人次，產值逆差推估將達7300億元，均創下歷史新高。此外，這些數字中有不少人是來台居留工作、過境，也都領到觀光補助，具有爭議；建議應針對現行觀光困境進行修法，包括成立國家促進觀光產業委員會，每3個月做工作報告。另為振興兩岸觀光產業，應每年開放100萬人次陸客。

觀光署指出，今年度雖受諸多不利因素衝擊，但於各項行銷推廣作為擴散下，整體市場漸趨回穩，截至11月12日累計來台旅客規模約649萬人次，已超過去年648萬人次水準。

對於外界關注陸客來台觀光，觀光署指出，歡迎大陸旅客來台旅遊立場不變，且自陸方今年8月、9月分別恢復福建居民赴馬祖與金門旅遊以來，也以實際行動辦理各項旅遊推介會，並邀請當地旅行業者、媒體、KOL等前來熟悉旅遊及取材等實際行動證明，期盼陸方也能展現相對善意和努力，共同為兩岸和平與交流作出貢獻；後續恢復兩岸旅遊交流，將依執行狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

觀光署表示，今年積極「擴大海外行銷據點」，強化宣傳廣、深度，包括陸續成立雅加達、孟買、巴黎及溫哥華等台灣觀光服務分處；並推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」及全新4大主題宣傳影片；另於各主力市場邀請名人擔任台灣觀光形象代言人，及透過海外旅展、推廣會、戶外廣告、電子/社群及多元媒體廣告多管齊下宣傳。

觀光署指出，第4季已籌辦多項重要促銷引客措施，如推出高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等。