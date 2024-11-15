捐助肝基會30年 黃氏基金會再贈醫療設備

財團法人黃氏慈善公益事業基金會默默行善，捐助肝基會長達30年，並以創辦人黃國璋暨夫人張瑾璇的名義，再慨捐「消化道內視鏡檢查系統」贈予好心肝基金會，嘉惠病友。昨天於好心肝基金會舉行捐贈儀式，也以實物捐贈予花蓮縣賑災、樹仁社會福利基金會、佛光山等單位。

黃氏慈善公益事業基金會執行長黃小茜表示，早在30年前，在平面媒體看到台灣肝病研究與治療權威宋瑞樓、許金川創辦肝基會的報導，深受感動，尤其是二位教授跟病患的互動，有著良好的醫病溝通與互信，這個機緣開啟了基金會每年固定捐善款給肝基會，持續至今達30年之久。

肝病防治學術基金會董事長許金川表示，民國83年肝基會成立之初，即開始收到黃氏基金會的善心捐款，很感激「為善不欲人知」的企業家，後來得知是知名企業，感謝有人認同肝基會理念，也大讚默默行善挺醫護、挺弱勢族群的舉動。

許金川說，基金會希望打造成「不以營利為目的」的醫療機構，以病人為中心，各界的愛心讓基金會得以擴充，延伸好心肝門診中心、好心腸診所，造福更多民眾。他強調，基金會能為台灣做的每一件事，都是匯聚大眾的愛心力量。

黃氏慈善公益事業基金會創立於1988年，創辦人黃國璋為熱心公益的成功企業家，盡心經營事業發展為上市公司，並本著回饋社會的心念成立基金會深耕慈善公益。黃小茜秉持父母親勤儉艱辛創業的信念。幾十年來，基金會拋磚引玉地辦理許多前瞻性與預防性的專案，善盡企業責任、回饋社會大眾。

黃氏慈善公益事業基金會在社區推動銀髮族教育訓練，包括身心健康、家庭和諧、財務規畫等，並深入校園推廣少年暴力防範。並結合教學醫院舉辦了為期一年的預防性全方位健康講座，也投入特殊兒童公益關懷。黃小茜說，基金會希望深入社會每個角落，用愛與關懷的產生預防力量，服務對象從婦女、孩童到長輩，照顧多元族群。

多年來，黃氏慈善公益事業基金會透過嚴格的考核評估，資助許多信用優良的基金會，擴展愛心關懷對象，實踐互助互愛。有感於許金川寬厚樸實、視病猶親用心經營發展基金會，黃氏基金會捐贈消化道內視鏡檢查系統，支持好心肝診所擴充醫療設備。