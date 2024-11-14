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鐘點移工年底開辦 提供5大類民眾「臨短急」照顧需求

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
有鐘點移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」預計年底開辦，滿足民眾「臨短急」照顧需求。示意圖。本報資料照片
有鐘點移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」預計年底開辦，滿足民眾「臨短急」照顧需求。示意圖。本報資料照片

有鐘點移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」今公告，勞動部也預計在明天舉辦說明會，吸引逾20家社福團體參加，近期就會公告試辦單位申請日期，評選後首年將有北中南各一家開辦，各單位可聘約10名外展看護工。往後具備就醫術後診斷紀錄、身心障礙者、聘僱移工資格家庭、長照2到8等級者，遇「臨短急」照顧需求者就可申請鐘點移工。

勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」已公告，將由公益財團法人或社團法人當雇主，來聘用外籍看護工，受理民眾申請後，負責接案、派遣移工進到申請者家庭提供看護，服務時數包括4小時以上彈性時數、24小時（包含10小時休息）。但民眾需要自費，費用待勞動部完成試辦單位評選後才公告。

他指出，具備申請資格的對象包括有身心障礙證明手冊、重大傷病資格或有就醫術後診斷紀錄、符合聘請家庭看護工資格，以及經評估屬長期照顧需要等級第二級至第八級等的家庭，若遇「臨短急」照顧需求，例如長輩臨時狀況、外籍看護空窗期、家人手術後急性照顧等，就可向試辦單位申請外展看護工，滿足基本日常生活照顧、陪同外出、就醫、安全陪伴等需要。

蘇裕國解釋，由於各地區試辦單位成本不同，參與試辦的社福團體須先勞動部提出計畫，並提報合理收費標準，經勞動部邀集評選小組審定通過後，應依核定金額收費及對外公告。今天將舉行試辦單位說明會，近期也會公告試辦單位申請日期，預計首年北、中、南都至少各一單位試辦，每個單位約聘10名外籍看護工。

勞動部 外籍看護 移工

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