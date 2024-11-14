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最推的運動 專家建議糖友每日健走五千步控制血糖

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
成大醫院內分泌科主任、中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅建議，糖尿病患者至少每周以3天、單次2.5小時健走5千至1萬步，有助改善疾病。示意圖。本報資料照。
成大醫院內分泌科主任、中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅建議，糖尿病患者至少每周以3天、單次2.5小時健走5千至1萬步，有助改善疾病。示意圖。本報資料照。

健走也許不像多數運動來得高強度，但仍有助於預防、降低罹患心血管疾病。成大醫院內分泌科主任、中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅建議，糖尿病患者至少每周以3天、單次2.5小時健走5千至1萬步，直至流汗、微喘，就能幫助控制血糖、延緩病變。

歐弘毅指出，健走隨時可做、在短時間內就能達到人體所需的一般活動量，也可增強心肺耐力、降低心血管疾病風險，對糖尿病患者，更有助於控制血糖，延緩病變。

除了挑選適合的鞋子、服裝、場地，防止受傷，歐弘毅建議，糖尿病患者至少每周以3天、單次2.5小時，透過循序漸進的原則，健走5千至一萬步，直至流汗、微喘，但若無法馬上達到一萬步，或在過程中覺得喘不過氣、面色發青，則可放慢速度，進行緩和運動，或立即停止、適時求助。

今天是世界糖尿病日，今年的主題是「糖尿病與幸福健康」，糖尿病衛教學會策畫「健康i台灣，達標一起GO！」健走挑戰。歐弘毅說，協會力推健走，在於台灣運動風氣較不盛行，包括糖尿病患在內，就連照顧者也多活動量不足，健走比其他的有氧運動容易量化，也可透過應用程式紀錄，期盼民眾健走動起來，養成良好運動習慣。

健走 糖尿病 運動

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