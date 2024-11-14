快訊

不斷更新／台東等4縣市宣布了 天兔颱風15日停班停課一覽

12強Live／黃子鵬前5局無安打比賽！中華隊1：0多明尼加

又收恐嚇信！上任後屢被威脅撤換董座 台北101、賈永婕發聲了

台南野鳥檢出禽流感 防檢署籲養禽業者加強防疫

中央社／ 台北14日電

防檢署今天表示，接獲獸醫所通知，台南市南區雁鴨科野鳥排遺及安南區四草溼地黑面琵鷺確診H5N1亞型高病原性禽流感，台南市府已消毒環境並監測周邊禽場，呼籲養禽業者落實防疫。

入秋起是禽流感高峰期，農業部動植物防疫檢疫署今天邀集台北市野鳥協會、東海大學、獸醫研究所及農業部生物多樣性研究所等，召開113年第7次候鳥遷徙南遷預警會議，並發布以上資訊。

另外，專家也研判，目前抵台高風險鳥種，包含雁鴨科及黑面琵鷺，其分布範圍明顯增加，並在台南七股有大量聚集情形；其他類群的冬候鳥則持續分布在西南沿海、關渡、蘭陽平原、桃園沿海，並以雲嘉南沿海、蘭陽平原出現較大的群聚。

還有高風險鳥種的白額雁，也在台南七股出沒，以及鷗科及鷸科野鳥在嘉南地區數量有增加。

位在候鳥遷徙路徑上游方面，防檢署說，疫情持續升溫，包含日本自9月以來，已檢出37件高病原性禽流感案例，分別為以黃嘴天鵝、遊隼、赤頸鴨、小水鴨及丹頂鶴為主的27件野鳥，以及10件家禽場；韓國也檢出6件包含捕獲野鳥、排遺和屍體的野鳥案例，以及2件家禽場案例。

台南 禽流感 野鳥

延伸閱讀

獨／腸病毒停課之亂有解？新北擬畫「次行政區」減影響範圍

日本牛乳已恢復輸台 防檢署：符合新議定檢疫條件

花蓮狂犬病陽性案例居全台之冠 拚防疫注射率第一

屢見新興傳染病威脅 陳秀熙：AI防疫可避免大規模封城

相關新聞

波波醫師家長喊「衛福部支持我們」 蘇一峰質疑：最大內鬼？

波波醫師鬧出人命事件愈燒愈大，甚至在網路上瘋傳一份波波醫師名單，各大醫院也紛紛跳出回應。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書PO出...

新光醫院有3名波波醫 副院長：正向鼓勵揭露學歷

近期一名醫師執行子宮鏡導致患者身亡，被爆出是波蘭醫學院畢業回國的「波波醫師」，網路上流出一份各醫院波蘭醫師一覽表，台大醫...

台北美國學校17萬月薪徵校護 專家指「這關鍵」不意外

近期社群媒體出現一則關於「台北美國學校」校護徵才訊息，月薪起薪17萬1042元，有網友留言表示，這份薪水換算的薪資，是博...

滑手機恐讓你口臭又顯老！長時間「面無表情」 當心臉部肌肉萎縮

現代人手機不離身，平時無論是要用通訊軟體談公事，還是休閒放空看影片，總是會滑手機滑個不停。然而長時間使用手機，卻可能對身體帶來負擔，甚至會影響臉部肌肉，讓自己看起來變得更蒼老。

環境部擬攜手外交部 成立國際碳權合作小組

環境部長彭啓明今天表示，由於COP29有望促成國際碳市場，因此已與外交部進行討論，未來擬籌組國際碳權合作小組，如協助友邦...

醫院工會籲修護病比公式 照護司：滾動式檢討

台大醫院與成大醫院企業工會代表今天舉行記者會，他們批評衛福部護病比數據造假，要求衛福部長邱泰源公開向全台護理師道歉，盡速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。