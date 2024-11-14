環境部擬攜手外交部 成立國際碳權合作小組

環境部長彭啓明今天表示，由於COP29有望促成國際碳市場，因此已與外交部進行討論，未來擬籌組國際碳權合作小組，如協助友邦發展綠能、讓台灣取得碳權，或與國際創造更多合作機會。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）於亞塞拜然舉辦。

環境部今天下午5時30分在COP29戰情中心，由彭啓明、高雄市長陳其邁及已前往亞塞拜然當地參與的清華大學科技法律研究所教授范建得進行線上對談。

范建得表示，本屆亮點為巴黎協定6.4條有望通過，明年上半年會處理細節，下半年試行啟動；強調這會是台灣的機會，能導入私部門資金進入全球碳市場。

高雄市長陳其邁表示，高市府推動「碳主軸策略計畫」，就是利用公部門以有效的種子基金，引導私部門資金願意投入，加速自願減碳的速度，是比較實際的做法。

陳其邁表示，高雄碳中和還是要透過自願減量、碳匯，或是取得綠色能源；未來期望能有更多國際合作、國際資金的挹注，讓高雄、台灣能有更多國際參與的機會。

彭啓明認為，高雄是所有城市裡最具體減碳的，包含碳主軸、綠色金融科技等；不過目前高雄排碳量也是全國最高，未來希望密切合作、加速減量。

彭啓明指出，現在正在密切關注巴黎協定6.4條的後續進展，環境部已經與外交部有過1次正式的會議，未來擬籌組一個國際碳權合作的小組，試圖在碳市場這個大池子中，找到台灣減碳的道路。

彭啓明強調，這不單是「買碳權」，由於台灣土地比較小，因此可能透過協助友邦開發再生能源，就可以獲得一定碳權，也是幫台灣打通一條路。

彭啓明說，外交部已經有一些友邦的合作計畫，環境部希望能將碳權、新能源合作也納入，但細節部分還需要再談，這是明年一定會進行的方向。

此外，彭啓明之前所提與金管會合作的「綠色金融創新基金」，預計這個月底就有機會對外說明，這個基金也有機會成為國際合作的後續支援；他強調，這也代表如經濟部、金管會、外交部、環境部等各部門都會結合在一起，合作減碳。