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舞台劇「當妳轉身之後」凝視死亡 王琄難忘喪母衝擊

中央社／ 台北14日電
舞台劇「當妳轉身之後」描述一名文學女教授在癌末倒數日子中探詢死亡，也在醫病關係中領悟生命意義。左起為演員王琄、張靜之。圖／綠光劇團提供
舞台劇「當妳轉身之後」描述一名文學女教授在癌末倒數日子中探詢死亡，也在醫病關係中領悟生命意義。左起為演員王琄、張靜之。圖／綠光劇團提供

綠光劇團暌違8年重啟演出的舞台劇「當妳轉身之後」11月底即將在台北城市舞台演出，詮釋癌症患者的王琄在舞台上與死亡獨處，也讓她回想起面對母親離世的陰影衝擊。

「當妳轉身之後」改編自1999年普立茲劇本獎作品，描述一名文學女教授在癌末倒數日子中探詢死亡，也在醫病關係中領悟生命意義，即便是舊作重演，近期仍創下開賣即完售佳績。

日前劇組進行著裝整排，特別邀請多名醫師走進劇場近距離欣賞，知名台大婦產科醫生施景中認為這部劇帶給臨床醫師相當大的反思空間；婦產科烏烏醫師則分享，因為醫生身分平時很少看醫療劇，這是她首次把一部醫療劇認真地看完，「這是一齣血淋淋地詮釋死亡，帶著觀眾凝視死亡的同時，也靠近自己的生命，從中找到生命的意義，相當珍貴」。

劇組成員也回憶初次面對死亡的生命經驗，王琄坦言：「媽媽的離世造成我很大的陰影。」得知母親離世噩耗是在排練場上接到父親電話，話筒那方嚎啕說著母親走了，王琄回想，當時在搭車趕回家的路上，心是空掉的。

王琄說，當時不懂死亡是什麼回事，當年父親因衝擊太大幾乎失能，得由26歲的弟弟負責撿骨，她則要幫逝去的母親化妝，穿衣服，「這是多大的衝擊，我記得當時正要演出一齣音樂劇，聲音是上不去的，幾乎降了8度無法演出，生理也產生的變化。我才開始去上死亡學、心理學課，看這方面的書」。

全劇由原班人馬王琄、譚艾珍、羅北安、曾少宗、張靜之重新與角色敘舊、重新認識自己。導演吳定謙也分享：「我一直覺得『當妳轉身之後』應該時不時重演。我們面對死亡，終究只有一個人，都是在和自己對話，必須反覆感受這件事」。

全劇將於11月29日至12月8日在台北城市舞台、12月20至22日在高雄衛武營國家藝文中心戲劇院、2025年1月18日在嘉義表演藝術中心、2025年3月1至2日在台中中山堂演出。

死亡 綠光劇團 舞台

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